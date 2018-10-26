"Я тебя никогда не увижу": умер Николай Караченцов

Умер Николай Караченцов, прекрасный актер и певец. Его ария в рок-опере "Юнона и Авось" стала визитной карточкой артиста. Караченцов мужественно боролся с раком, однако у него отказали почки. А ведь завтра, 27 октября, Николаю Караченцову должно было исполниться 74 года.