"Я тебя никогда не увижу": умер Николай Караченцов

Умер Николай Караченцов, прекрасный актер и певец. Его ария в рок-опере "Юнона и Авось" стала визитной карточкой артиста. Караченцов мужественно боролся с раком, однако у него отказали почки. А ведь завтра, 27 октября, Николаю Караченцову должно было исполниться 74 года.
Журнал Forbes обнародовал перечень артистов
Два человека погибли
Голливудская дива показала класс
Телезвезда выложила необработанные снимки в своем Instagram
Женщина перенесла в детстве рак
Состоялся Tatler-бал
Телеведущая выбрала стильный образ
Модель сыграла жену американского лидера в клипе рэпера T.I.
Анна расцвела
Сегодня день рождения у легендарной актрисы
Ему было 73 года
Беременность жены принца Гарри может обернуться трагедией
Музыкант поразил поклонников
Безрассудная герцогиня едва не довела принца Гарри до приступа