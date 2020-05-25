Появилось новое увлечение: вскрылись подробности развода Оксаны Самойловой с Джиганом

"Астрологическая карта Джигана говорит, что он всегда имел хулиганский характер и интеллигентностью никогда не отличался, а его вспыльчивость и импульсивность давно были его главными врагами и создавали массу проблем, – рассказал "Дни.ру" Дмитрий Ермолаев.

Тем не менее Денис, (настоящее имя Джигана) очень дисциплинированный и целеустремленный, но, к сожалению, свою безграничную энергию ему не всегда удается влить в нужное русло, что мы периодически и наблюдаем у него в "Инстаграм". Чтобы улучшить свою карму, ему необходимо научиться контролировать себя и тогда отношения с близкими резко улучшатся".

По словам эксперта, сейчас у артиста идет период Сатурна, который оборачивается для него неадекватным поведением. "Если Джиган не перестанет вести разгульный образ жизни, то конфликтные ситуации в его жизни будут повторяться", – предупредил он.



Сейчас в жизни у Джигана и Оксаны идет "проверка отношений", в астрологической практике парам с таким транзитом звезд грозит развод, заявил Ермолаев.

"Астрологическая карта Оксаны показывает, что она очень умная и сильная женщина. В ее карте преобладает очень мощное Солнце. Вопреки домыслам общественности, свой бизнес она построила умом. И эти качества передались ей по наследству.

У Самойловой стальной характер, и в паре с музыкантом именно она является лидером. Одна из кармических задач Оксаны – это создание семьи, и свою основную миссию на Земле она уже выполнила, став многодетной мамой.

"Тем не менее, воссоединение пары зависит в большей части от Джигана и если он сможет восполнить в себе свои недостатки, начнет развиваться и вести здоровый образ жизни, то у него есть шанс вновь добиться любви Самойловой, хотя астрологическая карта Оксаны показывает, что у нее совсем недавно появилось новое романтическое увлечение", – добавил астролог.