Вдову Караченцова не выпускают из-за смертельной инфекции

Согласно постановлению правительства, те, кто уже отдыхает, смогут питаться только в зданиях, в которых проживают. До конца отдыха они будут находиться в самоизоляции, продлевать срок проживания нельзя. Корреспондент "Дни.ру" позвонил Людмиле Поргиной, чтобы узнать о ситуации с курортниками в олимпийской столице России.
"Я уже две недели отдыхаю в хорошем санатории управделами президента "Русь" (номер там стоит от четырех тысяч до 15400 в сутки в зависимости от категории. – Прим. ред.), – рассказала Людмила Андреевна. – За пределы санатория не выхожу, да и не выпускают из-за коронавируса. Маску ношу, руки мою часто, антисептиками себя обрабатываю, закаляюсь, фрукты тщательно ополаскиваю. Быть мне тут на самоизоляции еще две недели".
Настроена актриса оптимистично. В феврале, например, она отдохнула в Турции. Были планы и на лето, но пандемия COVID-19 их отменила.
"Самое главное – хорошее настроение, позитив, бодрость духа, – заверила вдова Караченцова. – Я панике не поддаюсь, о плохом не думаю, радуюсь каждому дню и верю в лучшее!"
Напомним, что в мире на сегодняшний день насчитывается 533 416 заболевших коронавирусом и более 24 тысяч летальных исходов. В России подтверждено 840 случаев заражения, два человека скончались.
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