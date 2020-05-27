Гоген Солнцев потрясен новой выходкой жены-старушки

Жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович бьет ключом. В семье то и дело что-то происходит. Однако на сей раз скандально известный шоумен был потрясен, узнав о поступке супруги.

С недавних пор Екатерина Терешкович стала запираться в комнате с балконом. Мужу она говорила, что ей нужно побыть одной. Вначале Гоген Солнцев не придавал этому значения, хотя и насторожился. "А потом выяснилось, что она в это время раздевается и показывает свои прелести незнакомым мужикам!" – возмутился шоумен.

Оказывается, 64-летняя супруга Гогена начала выходить в так называемые интимные чаты. С помощью собственного тела женщина надеялась заработать во время режима самоизоляции, когда с доходами проблемы. Однако денег оголяющаяся Екатерина так и не получила.

"Я о том, что она так трудится, узнал случайно. Мне стали присылать ее "оголенные" фотографии, которые оказались в Сети. На снимках она показывает свои си*** какому-то мужику. Я был в бешенстве. Конечно, не обошлось без драки", – сообщил Гоген.

Солнцев пытался образумить супругу, говоря, что над ней все смеются, поскольку грудь в силу возраста потеряла форму и выглядит непрезентабельно. К тому же шоумену не хочется, чтобы посторонние видели его жену без одежды. "Я вообще боюсь, что ее в тюрягу упекут. Ведь она раздевалась на балконе – считайте, в общественном месте. Ее си*** видел весь двор!" – пожаловался Солнцев.

У Гогена случился нервный срыв, когда он узнал о выходке жены. Откачивала его новая подруга Лидия. "Из-за нервного потрясения у меня впервые в жизни подскочило давление. Думал, инсульт случится: у молодых он бывает", – отметил пришедший в себя Гоген.

Он признался, что только телеведущий Андрей Малахов действует на него успокаивающе. Недавно шоумен снова разбирался в проблемах в семье Терешкович и Солнцева. "Вы знаете, он единственный человек, который действительно переживает за меня и за Катю. Нам его Бог послал, это точно", – убежден шоумен.

Между тем Рустам Солнцев ранее утверждал, что Андрей Малахов устал снимать эту пару. "Катька никому уже не нужна. У Андрея с ней больше не будет никаких съемок, и я об этом знаю. Надоело!" – заявил он в недавнем интервью.