Солнцев лишил 65-летнюю жену секса

Гоген Солнцев решил проучить Екатерину Терешкович. Он возмущен поведением супруги.

За перипетиями личной жизни эпатажного артиста следит вся страна. Он тяжело переживает происходящее в семье.

Если раньше его пожилая жена злоупотребляла спиртным, то теперь начала "зажигать по-другому". Гоген Солнцев в бешенстве от выкрутасов Екатерины Терешкович. Он даже подсел на антидепрессанты.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Гоген Солнцев никак не может жену на путь истинный. "Он ее уже лишил денег и интима", – сообщил инсайдер.

Отметим, шоумен с супругой вновь стали гостями передачи "Прямой эфир" Андрея Малахова. Увидев, что стало с Гогеном Солнцевым, он с трудом смог сдержать слезы.



По словам сотрудника программы, телеведущий переживает за артиста, поэтому снимает его в своих шоу. К тому же, Гоген Солнцев дает отличный рейтинг передачам.

