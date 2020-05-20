"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок

Видимо, брак с 65-летней Екатериной Терешкович плохо повлиял на Гогена Солнцева. Шоумен вместе с супругой начал стареть на глазах.

На время карантина Гоген Солнцев исчез с телеэкранов, поэтому поклонники начали чаще следить за публикациями шоумена в его инстаграм-аккаунте. Судя по снимкам, мужчина больше времени проводит со своей новой возлюбленной Лидией Алифриенко. Совместных снимков с супругой Екатериной Терешкович он больше не выкладывает.

Недавно Солнцев поделился кадром, где он позирует в желтом дождевике, с палками и ведром. Под фото Гоген поинтересовался у пользователей Сети, во что можно поиграть дома, а также напомнил, что 19 мая отмечается День кубика Рубика.



Подписчики дали ему советы, как провести досуг. Некоторые решили заострить внимание на снимке шоумена. Им показалось, что Гоген стал стареть. На его лице действительно появилось больше морщин. "Да, постарел ты, Гоген! Пострашнел. Рот как пасть!", "Лицо, конечно…" – написали фолловеры.

Кстати, спустя несколько часов в инстаграм-аккаунте Гогена появился анонс передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Оказалось, недавно шоумен принял участие в съемках нового выпуска шоу. Компанию ему составили Екатерина Терешкович и Лидия Алифриенко. После этого стало понятно, почему Солнцев хранил интригу и не отвечал поклонникам на вопрос, куда подевалась его супруга.