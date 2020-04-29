"Надоело!": Малахов порвал отношения с Солнцевым

Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович прославились после ряда скандальных выпусков шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Однако сейчас появилась информация, что известный телеведущий больше не намерен их снимать в своей передаче.

Гоген Солнцев уже давно работает в индустрии развлечений. Мало кто помнит, что он отметился на реалити-шоу "Дом-2". Правда, надолго мужчина там не задержался. А несколько лет назад фрик объявил о свадьбе с богатой пенсионеркой Екатериной Терешкович (говорят, на самом деле женщина зарабатывала тем, что снималась в программах, изображая различных персонажей). Тогда мало кто в это поверил, однако Гоген и Екатерина действительно поженились.

Поначалу у супругов все было прекрасно. Они то и дело выкладывали в Сети фото из путешествий, демонстрируя полную идиллию. Влюбленные даже заявили о желании родить ребенка. Но дальше пошла череда скандалов. Вначале Терешкович приревновала мужа к собственной дочери и подралась с ней прямо на съемках программы Андрея Малахова. Затем уже за Екатерину дрался сам Гоген. Дело в том, что Терешкович сделала пластическую операцию, чтобы нравиться мужу. Женщина и вправду сильно преобразилась, изменив не только лицо, но и имидж.

В последнее время о паре мало что слышно. Гоген периодически жаловался, что Екатерина увлеклась алкоголем, и ему пришлось отправить ее на лечение, после которого ему приходилось следить, чтобы жена не напивалась. А потом и вовсе появилась сенсационная информация о том, что супруги намерены все же стать родителями, и Терешкович готовится к пересадке матки, напечатанной на 3D-принтере.

Шоумен Рустам Солнцев убежден, что скоро о Гогене и Екатерине никто не вспомнит. Якобы Андрей Малахов отказался снимать их в своем шоу. "Катька никому уже не нужна. У Андрея с ней больше не будет никаких съемок, и я об этом знаю. Надоело!" – цитирует Рустама Солнцева "Собеседник".