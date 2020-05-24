Объявившие о разводе Джиган и Оксана Самойлова решились на серьезный шаг

Рейтинги Оксаны Самойловой и Джигана взмыли вверх после переполоха в семействе и громких заявлений о расставании. Парочка продолжает интриговать поклонников – теперь "почти разведенные" звезды сделали парные наколки.



Страсти вокруг скандала с разводом в звездном семействе бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана не утихают. Сначала фанаты были в шоке от отвратительного поведения многодетного отца, а потом стали сомневаться в правдивости всей этой истории. Накануне знаменитые родители подлили масла в огонь, сделав одинаковые татуировки.



При этом Оксана Самойлова не отозвала бракоразводный иск – это дает фанатам право считать, что все серьезно, и семейство все же распадется. Однако параллельно с этим супруги отправляются в тату-салон и делают символические совместные татуировки. Весь процесс Джиган с Самойловой традиционно разместили в "Инстаграм".

Очевидно, что такой серьезный шаг, как нанесение вечной надписи на тело, вновь заставляют усомниться в реальности разлада в семье. Сложно представить, как находящиеся на грани развода супруги "под ручку" идут к мастеру делать одинаковые татуировки.

Надпись посвящена рождению общего сына, и этим, конечно, можно оправдать странный поступок "конфликтующих" влюбленных. Однако вкупе с тем, что они периодически мелькают друг у друга в сториз и немало времени проводят вместе, легко утвердиться во мнении, что вся история с раставанием – очередной беспринципный пиар.

Действительно, если выяснится, что никакого развода не будет, это можно сильно ударить по имиджу Оксаны Самойловой и Джигана. Маловероятно, что поклонный с легкостью простят кумирам то, что их обдурили. Да и зарабатывать популярность и деньги на разрушении собственного счастья (пусть и понарошку) как-то совсем нехорошо.