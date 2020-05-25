Разводящиеся Джиган и Оксана Самойлова потратили бешеную сумму денег

Слухи о разводе Оксаны Самойловой и репера Джигана распространяются по всему интернету, но это не мешает паре продолжать жить под одной крышей и вместе воспитывать детей. Пару дней назад стало известно о том, что звездные родители прикупили настоящий аквапарк.

Разговоры о разводе Самойловой и Джигана сменились обсуждением их новой дорогостоящей покупки. Пара решила порадовать детей и приобрела надувной аквапарк.

Оксана призналась, что до сборки новой игрушки даже и не подозревала об истинных размерах аквапарка. Московская погода пока не позволяет насладиться всеми прелестями надувного замка. Детям приходится скатываться с горок в теплых куртках. Дочери репера рассказывают, что уже устали от холода и начали устраивать забастовки в купальниках.

Стоит отметить, что цена такого развлечения около полумиллиона рублей. И это без учета доставки и сборки. Оксана Самойлова призналась своим подписчикам, что всю жизнь мечтала о собственном аквапарке.

"Теперь можно на карантине полгода сидеть: мы подготовились, да и детям будет не скучно дома", – так Оксана прокомментировала новость о покупке.

Напомним, что звездная пара продолжает интриговать своих поклонников. Несколько дней назад Денис и Оксана сделали парные татуировки. Тяжело представить, что пара, публично объявившая о своем разводе, идет к мастеру делать одинаковые татуировки. Надпись на теле звезд посвящена рождению общего сына Давида.