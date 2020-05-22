Должен добиваться: Бородина о правилах крепких отношений с мужчиной

Ксения Бородина ведет реалити-шоу "Дом-2" на протяжении 16 лет, поэтому может поделиться правилами поведения женщин с мужчинами. Свое экспертное мнение знаменитость выразила в инстаграм-аккаунте.

Во время карантина Ксения Бородина много общается со поклонниками. Она часто отвечает на их вопросы и дает, как признаются подписчики, дельные советы.

Недавно телеведущая решила поразмышлять, как сохранить крепкие отношения с мужчиной и остаться для него интересной. Ксения отметила, что любой мужчина хочет, чтобы возлюбленная была самодостаточной и не зацикливалась на чем-либо. При этом она должна быть позитивной.

Бородина знает, что каждый представитель сильного пола обладает инстинктом охотника. Мужчине нравится очаровывать, покорять и догонять "добычу". Если возлюбленная готова в любой момент сорваться и приехать к избраннику, он быстро потеряет интерес.

Это самая распространенная ошибка, которую допускают женщины, уверена телеведущая. Она посоветовала отказаться от преследования объекта воздыхания.

Недавно похожее мнение высказала Роза Сябитова. Сваха также считает, что женщина не должна мчаться к возлюбленному по первому зову.