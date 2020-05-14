Как стать хозяйкой своего мужчины: Сябитова дала ценный совет женщинам

Розя Сябитова – эксперт в области семейного счастья. Она точно знает, как построить идеальный брак, поэтому регулярно дает советы женщинам.

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова в своем инстаграм-аккаунте вновь обратилась к представительницам прекрасного пола. На этот раз сваха объяснила женщинам, как нужно себя вести с избранником, чтобы отношения были успешными.

Оказывается, чтобы стать хозяйкой своего мужчины, необходимо изменить себя и свой образ жизни и начать думать иначе. Например, если мужчина звонит любимой ночью и приглашает в гости, не следует сломя голову мчаться к нему. Также женщине не нужно соглашаться на встречи, которые были назначены в последние минуты, лишь потому, что она очень соскучилась, уверена Сябитова.

Роза отметила – расстояние между квартирами возлюбленных одинаковое, видимо, намекая на то, что мужчина вполне может сам приехать, если того пожелает. Не нужно чувствовать себя виноватой, когда избранник начал играть по правилам женщины, советует сваха.

"Если мужчина относится к женщине без должного уважения, а она смиряется с этим, он перестает ее уважать", – написала она.

Недавно Роза Сябитова усомнилась в адекватности женщин, которые ждут идеального мужчину. Ведь такие представительницы прекрасного пола неискренне ведут себя сами с собой.