Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"

Недавно Ксения Собчак опубликовала в инстаграм-аккаунте переписку своего пиар-менеджера, где представители сомнительного бренда предлагали журналистке принять участие в рекламной кампании. В сообщениях шла речь о возможном продвижении поддельных товаров известных брендов.
Собчак отказалась от сотрудничества и намекнула, что с такой рекламой лучше обратиться к Бородиной, которая не стесняется приобретать "паленые" товары и показывать их в "Инстаграме".
Ведущая "Дома-2" решила ответить на едкое высказывание журналистки. Она выложила в "Сторис" отрывок из рекламы с участием Собчак, где "блондинка в шоколаде" рекламирует средство для потенции. Публикацию коллега Ольги Бузовой сопроводила оскорбительной надписью.
"Тот самый момент, когда средство для импотенции рекламирует средство для потенции", – заметила Бородина.
Ответной реакции со стороны Собчак пока не последовало. Однако есть большая вероятность, что бывшие коллеги продолжат публичную перепалку, ведь они обе импульсивные личности.
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