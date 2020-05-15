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Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/www.globallookpress.com
Ксения Собчак и Ксения Бородина уже долгое время конфликтуют между собой. Последний раз журналистка нелестно высказывалась насчет отношений ведущей "Дома-2" с мужем Курбаном Омаровым. Однако Собчак решила снова уколоть бывшую коллегу. Ответная реакция Бородиной не заставила себя долго ждать.
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Недавно Ксения Собчак опубликовала в инстаграм-аккаунте переписку своего пиар-менеджера, где представители сомнительного бренда предлагали журналистке принять участие в рекламной кампании. В сообщениях шла речь о возможном продвижении поддельных товаров известных брендов.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Собчак отказалась от сотрудничества и намекнула, что с такой рекламой лучше обратиться к Бородиной, которая не стесняется приобретать "паленые" товары и показывать их в "Инстаграме".

Ведущая "Дома-2" решила ответить на едкое высказывание журналистки. Она выложила в "Сторис" отрывок из рекламы с участием Собчак, где "блондинка в шоколаде" рекламирует средство для потенции. Публикацию коллега Ольги Бузовой сопроводила оскорбительной надписью.

"Тот самый момент, когда средство для импотенции рекламирует средство для потенции", – заметила Бородина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Ответной реакции со стороны Собчак пока не последовало. Однако есть большая вероятность, что бывшие коллеги продолжат публичную перепалку, ведь они обе импульсивные личности.

Автор: 15 мая 2020, 20:21 Источник: Instagram

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