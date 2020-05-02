Мария Шукшина требует немедленного ареста афериста Бари Алибасова

Актриса Мария Шукшина уверена, что продюсер группы "На-на" провернул аферу. Жертвой Бари Алибасова стала мать артистки, Лидия Федосеева-Шукшина.

Мария Шукшина требует, чтобы Бари Алибасова взяли под арест. Артистка даже обратилась к адвокату Юлиану Соболеву. Мария считает, что муж ее матери незаконно завладел чужой квартирой.

Не так давно Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина выяснила, что осталась без апартаментов в Новой Москве. Имущество стоимость десять миллионов рублей оказалось в собственности третьего лица. По словам Лидии Николаевны, ее муж, продюсер Бари Алибасов, переписал ее жилплощадь на себя, а после подарил помощнику Сергею Моцарю.

Основатель группы "На-на" обвинения отрицает. Музыкальный менеджер утверждает, что Федосеева-Шукшина сама отдала ему квартиру. А он, в свою очередь, переписал имущество на Моцаря. Апартаменты пришлось отдать в дар, так как у него самого возникли проблемы с налогами. Бари Алибасов уверил, что жилье оказалось в чужих руках временно.

Лидия Федосеева-Шукшина продолжает настаивать на своем. Артистка утверждает, дескать, не понимала, что подписывает дарственную. По словам звезды, муж повез ее к адвокату под предлогом консультации. Актриса уверена, что продюсер обманом заставил ее заверить договор о передачи собственности, сообщает телеграм-канал Mash.