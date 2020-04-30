Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Четверг
30 апреля
Лента новостей
10:19
"Как корова языком все слизала": Алибасов назвал виновника всех бед Федосеевой-Шукшиной
10:17
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины
10:15
"Абсолютная неправда": победительница шоу "Голос. Дети" ответила на нападки
10:11
В Казани при пожаре в жилом доме погиб мужчина
09:46
"Квазимодо": мать плюнула в лицо "сестричке" Началовой
09:41
На севере Москвы вспыхнул пожар
09:34
Пять проектов: как будут развиваться атомные технологии в России
09:27
"Мне страшно": откровения зараженной коронавирусом медсестры о буднях на больничной койке
08:58
Изменившаяся Оксана Федорова объявила о пополнении
08:53
Водка вместо антисептика: Собчак обомлела от ситуации с коронавирусом в провинции
08:34
"А мы работаем за 30 тысяч": взбешенные россияне облили грязью владеющую роскошным дворцом Малышеву
07:59
Песков высказался об ослаблении карантина в России
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года
04:04
"Сними пакет": Глюк'оZа сразила народ эротическим снимком
02:02
Виктория Лопырева раскрыла интимный секрет
00:31
"Много новых могил": паникующие белорусы проклинают Лукашенко
00:03
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об опасности
22:02
Когда отменят карантин в России
21:56
Маликов рассказал правду о личной жизни своей дочери
21:39
Жуткий пожар унес жизни шестерых маленьких россиян
21:37
Рудковская покривлялась на камеру с голым Плющенко
21:28
ВОЗ увидела улучшение ситуации с коронавирусом в России
21:06
"Непростая вещь": вопрос о происхождении коронавируса направили ФСБ
21:06
Любовь Аксенова призналась в желании сменить пол
20:47
Напичканный золотом дворец Малышевой за 430 миллионов рублей вызвал шок
20:36
Придется несладко: Маркл намерена подать в суд на журналистов
20:34
Неожиданное открытие: что помогает коронавирусу убивать людей
20:05
"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:52
"Ее просто спрятали": всплыли поразительные кадры и данные о Жанне Фриске
19:43
Бывшего солиста "Агаты Кристи" экстренно положили в больницу
19:35
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 апреля 2020 года
19:20
"Наблюдает за мной": у запертой дома Бони появились навязчивые мысли о преследовании
19:12
Ассистентка художника откровенно рассказала об отношениях с Прилучным
18:57
Три страны мира одолели коронавирус COVID-19
18:44
Медведев пообещал опустевшие города после коронавируса в России
18:29
Кожа да кости: истощавший на карантине Фадеев напугал синяками
18:24
Гороскоп на 30 апреля 2020 года
18:14
"Перехватило дыхание": оказавшаяся в инфекционной больнице звезда Первого канала рассказала о горах трупов
18:08
"Идем по пику": озвучен прогноз по коронавирусу в России
18:07
Названы самые экологически чистые города мира
17:53
Артемьева сделала заявление после слухов об уходе из "Сватов"
17:52
"Чтобы мне полегчало": Гузеева ударила участницу шоу "Давай поженимся!"
17:43
"Дорогой, специально для тебя!": Пугачева показала Галкину свои косточки (видео)
17:23
Знаменитая актриса сфотографировалась с погибшим сыном и отдала его на органы
17:21
Хранившую интимные снимки рыжего из "Иванушек" любовницу "заживо похоронили"
17:19
Как наследница Заворотнюк поднялась и раскрутилась на болезни знаменитой матери
17:19
Мужчина вылечился от рака благодаря поеданию жуков
16:58
"Ни одной женщине не пожелаю": супруга звезды российского футбола о потере ребенка
16:54
Симптомы коронавируса оказались признаками другой болезни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной
Сообщается о свадьбе Жигунова с любовницей – копией Заворотнюк
"Прошлась по мне": забитый Тарасов отказался общаться с Собчак из-за Бузовой
"Пугачева навела на меня порчу!": неожиданное признание тяжелобольного Соседова
На Новодевичьем кладбище отказались похоронить молодую жену Петросяна
Вот это поворот! Пугачеву и Галкина гонят в шею из их шикарного замка
Шоу-бизнес

"Как корова языком все слизала": Алибасов назвал виновника всех бед Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Шумиха вокруг квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной не утихает. Щедрая артистка может стать, по ее же словам, бомжихой из-за собственных родственников. Бари Алибасов назвал того человека, из-за которого все в семье переругались.
прочитано 153 раза

Изначально у Лидии Федосеевой-Шукшиной было шесть квартир и две дачи. Тем удивительнее, что с таким обилием жилья актриса утверждает, что является практически бомжихой. Дело в том, что у артистки много родственников, которые, по всей видимости, так и норовят оторвать кусок от внушительного наследства именитой актрисы.

ПО ТЕМЕ

Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

Бари Алибасов отмахнулся после скандала с квартирой Натальи Фатеевой

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Лидия Федосеева-Шукшина родила трех дочерей: Анастасию, Марию и Ольгу. Со старшей наследницей она почти не общается. Та живет своей жизнью и лишь иногда снимается в ток-шоу, касающихся Федосеевой-Шукшиной, в которых весьма неоднозначно отзывается о матери.

Мария подарила матери четверых внуков: Анну, Макара и Фому с Фокой. Вероятно, Лидия Федосеева-Шукшина питала к внучке Анне особую любовь. Только так можно объяснить ее решение переписать на нее сразу аж две квартиры: в Санкт-Петербурге и Финляндии. Правда, от первой та вскоре избавилась. Когда актриса об этом узнала, то была потрясена. Она пыталась отсудить жилье, но у нее ничего не вышло.

Квартиру в Финляндии хлебнувшая горя с внучкой Федосеева-Шукшина пытается забрать обратно. И тут у нее есть шанс, потому что Анна пока не успела ничего с ней сделать. Однако внучка нанесла другой удар по бабушке. Оказалось, она продала свою долю в четырехкомнатной квартире ее именитого деда Василия Шукшина некому персональному тренеру. Отметим, что другая половина записана на Ольгу. Также на нее оформлена еще одна квартира, которую та сдает.

А тут еще Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за давнего друга, продюсера Бари Алибасова. И в качестве свадебного подарка отписала и ему квартиру. Которую тот переписал на собственного помощника, якобы чтобы не платить налоги. Для артистки эта новость стала потрясением. Ольга, изначально в штыки воспринявшая замужество матери, настаивает на разводе.

Сам Бари Алибасов убежден, что именно Ольга Шукшина – виновник всех бед его супруги. "Пока Оли не было – она жила в Египте, – мы все прекрасно общались – я, Лида, Аня, Маша... Собирались то у меня дома, то у Лиды, регулярно отмечали праздники. Появилась Оля и как корова языком все слизала..." – заявил Бари Алибасов.

Продюсер высказал свое мнение, почему Анна продала свою долю в мемориальной квартире собственного деда. "Аня это специально сделала, чтобы Оле весело было жить. Из большой "любви" к своей тетке", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".

Автор: 30 апреля 2020, 10:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Нудные и грязные. Вы когда-нибудь помиритесь или так и помрете врагами?
1

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

"Как корова языком все слизала": Алибасов назвал виновника всех бед Федосеевой-Шукшиной
"Абсолютная неправда": победительница шоу "Голос. Дети" ответила на нападки
"Квазимодо": мать плюнула в лицо "сестричке" Началовой
Изменившаяся Оксана Федорова объявила о пополнении

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Реанимация, кома, ИВЛ: поклонникам Корчевникова осталось только молиться

Коронавирус никого не щадит
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 апреля 2020 года

Люди начинают свыкаться с периодом вынужденной самоизоляции
Коронавирус

Президент объявил о своем бессилии в борьбе с коронавирусом

Глава государства обратился к гражданам
Шоу-бизнес

Молодой любовник ошеломил новостью о Надежде Бабкиной: С трудом удается обуздать

О состоянии певицы рассказал Евгений Гор

Гороскоп

Гороскоп на 30 апреля 2020 года
Гороскоп на 29 апреля 2020 года
Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+