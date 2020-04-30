Врачи откачивают Федосееву-Шукшину после грязного разбирательства с Алибасовым

Скандал в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной разгорелся с новой силой около месяца назад. Тогда женщина с удивлением обнаружила, что больше не является собственницей квартиры в Новой Москве. Имущество странным образом теперь принадлежит ее мужу, Бари Алибасову.

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