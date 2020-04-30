Врачи откачивают Федосееву-Шукшину после грязного разбирательства с Алибасовым

Как утверждает женщина, она не дарила жилье супругу. В то же время продюсер группы "На-На" переоформил недвижимость на третье лицо – личного водителя Сергея Моцаря. Сердце 81-летней актрисы с трудом справляется из-за переживаниями по поводу квартиры.
Как сообщила представительница Лидии Федосеевой-Шукшиной, постоянные стрессы сильно отразились на здоровье женщины. Она пытается прийти в себя после громкого разбирательства. Адвокат артистки заявила, что ее клиентка ожидала от мужа поддержки и защиты, но никак не нового удара.
"Она слегла. У нее поднялся сахар, упало давление", – рассказала Юлия Вербицкая. Близким актрисы пришлось обращаться за помощью медиков. Правозащитница надеется, что в ближайшее время ей удастся завершить все дела с недвижимостью Шукшиной. Хорошие новости должны помочь стабилизировать состояние престарелой звезды.
В разговоре с изданием "Собеседник.ru" Юлия Вербицкая отметила, что сомневается по поводу некоторых нюансов сделки. Вероятно, ее подопечная в момент подписания акта дарения квартиры Бари Алибасову не вполне осознавала свои действия. Все претензии адвокат намерена разбирать в суде.
Вербицкая не стала комментировать нападки на Лидию Федосееву-Шукшину. По ее мнению, перехода на личности допустить нельзя. Также адвокат надеется, что в итоге пара все же мирно решит вопрос с недвижимостью. "Это будет красивое и достойное окончание громкой истории", – подытожила правозащитница.
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