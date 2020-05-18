Малышева показала изуродованное из-за коронавируса лицо

Знаменитость принимает активное участие в борьбе с коронавирусом в России. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунте она выложила фото с изуродованным от ношения специальной защитной маски лицом.
Ведущая Первого канала сделала селфи после того, как сняла с себя экипировку. На снимке видны следы, оставшиеся после работы на "передовой" войны с COVID-19 в России.
Ранее стало известно, что брат-близнец ведущей – Алексей Шабунин болен коронавирусом. Он работает главным врачом Боткинской больницы.
Как писали "Дни.ру", Елена Малышева дала несколько важных рекомендаций по ношению медицинских перчаток в условиях пандемии коронавируса в России. Она заверила, что даже в них нельзя касаться руками открытых частей тела.
Прежде чем надеть перчатки, знаменитость советует вымыть руки. Снимать их следует с осторожностью, чтобы не дотронуться до наружной стороны. Для этого нужно оттянуть перчатки до запястья и вывернуть грязной стороной внутрь. После этого их необходимо выбросить.
Популярные темы форума
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Он кавказец, а я русская
Куда делись интересные авторы?
Жениться на женщине с детьми?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Почему завидуют даже близкие?