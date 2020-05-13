Малышева рассказала о важных правилах ношения медицинских перчаток

Известная телеведущая и врач Елена Малышева дала россиянам несколько важных рекомендаций по ношению медицинских перчаток. Она заверила, что даже в них нельзя касаться руками открытых частей тела.
Прежде чем надеть перчатки, Малышева советует вымыть руки. Снимать их следует с осторожностью, чтобы не дотронуться до наружной стороны. Для этого нужно оттянуть перчатки до запястья и вывернуть грязной стороной внутрь. После этого их необходимо утилизировать.
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