Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

В России продолжает действовать режим самоизоляции. В столице и регионах карантин продлили до 31 мая в надежде, что пандемия пойдет на спад. Однако количество зараженных коронавирусом с каждым днем все увеличивается. По данным на 10 мая в стране зафиксировано свыше 209 тысяч таких случаев, из них более 100 тысяч – в Москве.
Стоит отметить, что симптомы проявляются лишь у половины пациентов, поэтому переносят заразу в легкой форме. Однако есть признаки коронавируса, при которых нужна госпитализация.
Елена Малышева в эфире программы "Здоровье" рассказала, какой симптом нельзя игнорировать. Оказывается, если у человека началась отдышка, необходимо срочно вызвать врачей, чтобы они начали наблюдение и лечение. Напомним, у 25% пациентов, которые подхватили COVID-19, имеют серьезное поражение легких.
Ранее испанский нейробиолог Диего Редолар заявил, что из-за курения возрастает риск появления осложнений при коронавирусе. По той же причине фиксируется высокая смертность от COVID-19 среди мужчин, уверен специалист.
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