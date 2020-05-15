Отправлю гнить на зону: взбешенная Кравец судится с подлой Борисовой

"Они сошлись. Волна и камень,/ Стихи и проза, лед и пламень/ Не столь различны меж собой", – писал Пушкин в "Евгении Онегине". Эти слова – словно об отношениях Даны и Алены.
Однако помнит Кравец и слова Чехова о том, что всякому безобразию есть свое приличие. Терпеть безобразия Борисовой она более не намерена, потому подает в суд.
"При помощи моего адвоката Юлии Вербицкой-Линник мы подготовили исковое заявление, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Привлеку бессовестную Дану Борисову к уголовной ответственности и взыщу с нее деньги".
По словам представителя Кравец, оснований для судебных исков несколько. Прежде всего это вторая часть статьи 129 УК РФ (за клевету в СМИ), которая предусматривает наказание в виде 240 часов общественных работ или штраф в размере одного миллиона рублей.
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