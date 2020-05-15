Отправлю гнить на зону: взбешенная Кравец судится с подлой Борисовой

О вражде телеведущей Даны Борисовой с главной светской львицей Москвы Аленой Кравец знает вся страна. Апогея конфликт двух блондинок достиг на уходящей неделе, когда они встретились в студии программы Первого канала "На самом деле". Для Кравец этот эфир стал последней каплей. Она решила обратиться в суд. прочитано 827 раз "Они сошлись. Волна и камень,/ Стихи и проза, лед и пламень/ Не столь различны меж собой", – писал Пушкин в "Евгении Онегине". Эти слова – словно об отношениях Даны и Алены. ПО ТЕМЕ Проклятый коронавирус: Кравец потеряла работавшего в Китае отца "Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову Дана Александровна Борисова Телеведущая Однако помнит Кравец и слова Чехова о том, что всякому безобразию есть свое приличие. Терпеть безобразия Борисовой она более не намерена, потому подает в суд. "При помощи моего адвоката Юлии Вербицкой-Линник мы подготовили исковое заявление, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Привлеку бессовестную Дану Борисову к уголовной ответственности и взыщу с нее деньги". По словам представителя Кравец, оснований для судебных исков несколько. Прежде всего это вторая часть статьи 129 УК РФ (за клевету в СМИ), которая предусматривает наказание в виде 240 часов общественных работ или штраф в размере одного миллиона рублей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 13 Май 2020 в 2:52 PDT В гражданский суд Кравец написала заявление по статье 150-151 ГК РФ. Она требует компенсации морального вреда (физические и нравственные страдания) за ущерб чести, доброму имени и деловой репутации, а также за нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Буду также требовать (статья 152 ГК РФ и статья 46 Закона о СМИ) публичного опровержения порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию измышлений", – подчеркнула Алена. Она намерена добиться справедливого возмездия.

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