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Отправлю гнить на зону: взбешенная Кравец судится с подлой Борисовой

Алена Кравец. Фото: instagram.com/kravetsalena
О вражде телеведущей Даны Борисовой с главной светской львицей Москвы Аленой Кравец знает вся страна. Апогея конфликт двух блондинок достиг на уходящей неделе, когда они встретились в студии программы Первого канала "На самом деле". Для Кравец этот эфир стал последней каплей. Она решила обратиться в суд.
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"Они сошлись. Волна и камень,/ Стихи и проза, лед и пламень/ Не столь различны меж собой", – писал Пушкин в "Евгении Онегине". Эти слова – словно об отношениях Даны и Алены.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Однако помнит Кравец и слова Чехова о том, что всякому безобразию есть свое приличие. Терпеть безобразия Борисовой она более не намерена, потому подает в суд.

"При помощи моего адвоката Юлии Вербицкой-Линник мы подготовили исковое заявление, – рассказала "Дни.ру" Алена. – Привлеку бессовестную Дану Борисову к уголовной ответственности и взыщу с нее деньги".

По словам представителя Кравец, оснований для судебных исков несколько. Прежде всего это вторая часть статьи 129 УК РФ (за клевету в СМИ), которая предусматривает наказание в виде 240 часов общественных работ или штраф в размере одного миллиона рублей.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

В гражданский суд Кравец написала заявление по статье 150-151 ГК РФ. Она требует компенсации морального вреда (физические и нравственные страдания) за ущерб чести, доброму имени и деловой репутации, а также за нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Буду также требовать (статья 152 ГК РФ и статья 46 Закона о СМИ) публичного опровержения порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию измышлений", – подчеркнула Алена. Она намерена добиться справедливого возмездия.
Автор: 15 мая 2020, 10:37
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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