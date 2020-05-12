"Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову

"Во-первых, мне не хочется. Во-вторых, нет достойных мужчин, – поясняла телеведущая отсутствие регулярной половой жизни. – Иногда удовлетворяю себя сама, мне этого вполне хватает".
"Оно мне нужно?! – задавала Дана риторический вопрос. – Хотя гинеколог и эндокринолог меня за это ругают. Мол, уже 43 года, это предклимактерический период, когда женщине особенно важна регулярная половая жизнь".
Но, как судачат державшие свечку друзья Даны, секс у нее случается чаще, чем она рассказывает. Например, перед новым годом ей удалось испытать мощный оргазм. Случилось это в Таиланде, где отдыхала Борисова.
По слухам, в койку она затащила не кого-нибудь, а самого Аскара Мажарова – знаменитого украинского бойца смешанного стиля, выступающего в средней и полутяжелой весовой категории. И даже хорошо, что ему всего 25 лет. Зато он очень мощный, рельефный, атлетичный. А какие у него татуировки на теле! Хочется любоваться ими часами!
"Мужчины должен быть упругий и твердый везде, – облизывает губы Борисова. – Академик Лев Ландау называл себя "красивистом", вот и я придерживаюсь тех же принципов – западаю на красивых мужчин. Артур (Шадьков, настоящее имя бойца – Прим. ред.) мне очень нравится, прямо мой типаж!"
Но о том, что именно было у них в койке и было вообще, Борисова предпочитает не распространяться. Хотя, судя по счастливому виду и горящим глазам, она могла вполне быть удовлетворенной 92-килограммами стальных мышц...
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