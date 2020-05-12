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"Какой он мощный": украинский боец затащил в койку позабывшую об интиме Борисову

Дана Борисова. Фото: Пресс-служба
Дана Борисова была замужем дважды. После развода в 2015 году свои физиологические женские потребности она удовлетворяла лишь эпизодически. В последние же три года, как уверяет, и вовсе жила без секса. Оказалось, это вранье.
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"Во-первых, мне не хочется. Во-вторых, нет достойных мужчин, – поясняла телеведущая отсутствие регулярной половой жизни. – Иногда удовлетворяю себя сама, мне этого вполне хватает".

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Оно мне нужно?! – задавала Дана риторический вопрос. – Хотя гинеколог и эндокринолог меня за это ругают. Мол, уже 43 года, это предклимактерический период, когда женщине особенно важна регулярная половая жизнь".

Но, как судачат державшие свечку друзья Даны, секс у нее случается чаще, чем она рассказывает. Например, перед новым годом ей удалось испытать мощный оргазм. Случилось это в Таиланде, где отдыхала Борисова.

По слухам, в койку она затащила не кого-нибудь, а самого Аскара Мажарова – знаменитого украинского бойца смешанного стиля, выступающего в средней и полутяжелой весовой категории. И даже хорошо, что ему всего 25 лет. Зато он очень мощный, рельефный, атлетичный. А какие у него татуировки на теле! Хочется любоваться ими часами!

"Мужчины должен быть упругий и твердый везде, – облизывает губы Борисова. – Академик Лев Ландау называл себя "красивистом", вот и я придерживаюсь тех же принципов – западаю на красивых мужчин. Артур (Шадьков, настоящее имя бойца – Прим. ред.) мне очень нравится, прямо мой типаж!"

Но о том, что именно было у них в койке и было вообще, Борисова предпочитает не распространяться. Хотя, судя по счастливому виду и горящим глазам, она могла вполне быть удовлетворенной 92-килограммами стальных мышц...

12 мая 2020, 10:49

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