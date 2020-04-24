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"Мерзавка! Тварь!": разгоряченная Борисова плюнула в лицо обнаглевшей Кравец

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главная светская львица Москвы Алена Кравец загорелась идеей подарить братика или сестричку своей дочери Даниэлле. Да вот беда – рожать сама не хочет. Мол, не может себе позволить и идеальную фигуру испортить, и из рабочего графика выпасть. Вот и решила она взять в суррогатные матери давнюю подругу Дану Борисову.
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Свое решение Алена Кравец объяснила просто. Мол, у Даны Борисовой нет съемок, все равно сидит дома, к тому же перебивается с воды на квас. Вознаграждение за суррогатное материнство (а речь идет о двух миллионах рублей) лишним не будет. К тому же Кравец много лет знает Борисову и считает, что с та справится. Всего-то девять месяцев поносить ребенка, зато потом можно будет жить припеваючи.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Борисова, узнав, что подруга собирается использовать ее тело, была вне себя от бешенства. "То, что у людей нет ума, я понять могу, но почему у них при этом нет стыда?! – возмутилась Дана. – Подобные предложения – низость и глупость! Да и с чего Кравец взяла, что я нуждаюсь в деньгах? Меня почти каждый день зовут сниматься в ток-шоу, где хорошо платят, так что пусть засунет себе миллионы туда, откуда берутся дети".

"Кстати, Кравец не смущает мое прошлое? Отягощенная наследственность, так сказать, – задалась риторическим вопросом Дана. – Я же пила алкоголь, наркоманила, хотя уже три года в завязке. Алена не боится, что это негативно скажется на плоде?!"

"Нет, ну какая мерзавка! Какая тварь! Ведь это же уму непостижимо! Кравец думает, что, если у нее богатый муж, то она может всех купить? Она обнаглела, конечно. Если эту перекроенную куклу увижу, плюну ей в лицо. И уж точно ни за какие деньги я не стану ей рожать", – заверила Борисова.

Напомним, что у Алены есть 12-летняя дочь Даниэлла, а у Даны – 12-летняя дочь Полина. Кравец не раз предлагала взять девочку подруги на воспитание – мол, так всем будет лучше.

Автор: 24 апреля 2020, 11:45
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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