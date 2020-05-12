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Проклятый коронавирус: Кравец потеряла работавшего в Китае отца

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В мире продолжает бушевать коронавирусная инфекция. Более четырех миллионов человек заболели по состоянию на 12 мая. Почти 300 тысяч умерли. Для главной светской львицы Москвы Алены Кравец это шокирующие цифры по личным причинам.
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Отец Алены Кравец в силу своей работы о происходящем в мире знает чуть больше остальных. "Еще в марте папа экстренно вылетел в служебную командировку в Китай, откуда в конце прошлого года и началась пандемия, – сообщила Алена. – Он сказал мне, что положение там очень серьезное, поэтому и решил помогать местным специалистам. С заразой в Поднебесной удалось в итоге справиться. Там, как я узнала из утренних новостей, из 84 450 на сегодняшний день выздоровели 79 533, и за день выявлено всего 20 новых случаев заражения".

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Китай смог победить проклятую коронавирусную инфекцию. Казалось бы, отец Кравец может вернуться домой, но вот беда – открыты только внутренние линии, и о восстановлении международного авиасообщения речи пока нет.

"В последний раз я говорила с отцом в конце апреля, – всхлипнула Алена. – Он меня утешал: "Дочка, не горюй, когда-нибудь вернусь домой!" С тех пор о нем ни слуха, ни духа. Мама очень расстроена, постоянно на таблетках. Не знаем, что и думать, но молимся о папе и надеемся на лучшее".

Незадолго до исчезновения мужчина приказал ведущей светский образ жизни дочери не выходить из дома, не ездить на эфиры и мероприятия. "Для меня, конечно, это трагедия, ведь отменились два концерта в Дубае, – рассказывала Кравец. – Но папе я привыкла доверять, и если он считает, что безопаснее побыть дома, то я так и сделаю. Дочку тоже никуда не отпускаю".

Автор: 12 мая 2020, 12:44
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