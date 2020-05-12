Проклятый коронавирус: Кравец потеряла работавшего в Китае отца

Отец Алены Кравец в силу своей работы о происходящем в мире знает чуть больше остальных. "Еще в марте папа экстренно вылетел в служебную командировку в Китай, откуда в конце прошлого года и началась пандемия, – сообщила Алена. – Он сказал мне, что положение там очень серьезное, поэтому и решил помогать местным специалистам. С заразой в Поднебесной удалось в итоге справиться. Там, как я узнала из утренних новостей, из 84 450 на сегодняшний день выздоровели 79 533, и за день выявлено всего 20 новых случаев заражения".
Китай смог победить проклятую коронавирусную инфекцию. Казалось бы, отец Кравец может вернуться домой, но вот беда – открыты только внутренние линии, и о восстановлении международного авиасообщения речи пока нет.
"В последний раз я говорила с отцом в конце апреля, – всхлипнула Алена. – Он меня утешал: "Дочка, не горюй, когда-нибудь вернусь домой!" С тех пор о нем ни слуха, ни духа. Мама очень расстроена, постоянно на таблетках. Не знаем, что и думать, но молимся о папе и надеемся на лучшее".
Незадолго до исчезновения мужчина приказал ведущей светский образ жизни дочери не выходить из дома, не ездить на эфиры и мероприятия. "Для меня, конечно, это трагедия, ведь отменились два концерта в Дубае, – рассказывала Кравец. – Но папе я привыкла доверять, и если он считает, что безопаснее побыть дома, то я так и сделаю. Дочку тоже никуда не отпускаю".
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