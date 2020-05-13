"Похож на Александра Петрова": муж Ксении Бородиной преобразился на карантине

Муж ведущей реалити-шоу "Дом-2" преобразился внешне. Судя по всему, самоизоляция пошла на пользу бизнесмену Курбану Омарову.

Супруг Бородиной активно ведет микроблог. Курбан часто публикует фотографии младшей дочери Теи и делится мыслями.

Между тем свежее фото Омарова взбудоражило пользователей Сети. Народ активно обсуждает бизнесмена, который, как показалось, посвежел на карантине. Более того, супруг телеведущей стал немного походить на звезду фильмов "Лед" и "Текст" Александра Петрова.

"Вы помолодели, лет на 10🤔, нечего себе, как прическа может изменить человека👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На Киркорова чуточку похож ))", "Глаза шикарные 👍", "Я думала Петров на фото", "Карантин на пользу 😻😻😻😍", "На актера Петрова чем-то похож🤔😁", – отметили пользователи Сети.

Отметим, что публикацию, которая так активно обсуждается подписчиками, Курбан Омаров сопроводил рассуждениями о коронавирусе. Бизнесмен заявил, что правительство России держит ситуацию с инфекцией под контролем. "Важно только не только слышать, но и верно слушать. Если у нас низкая смертность прямо сейчас (почти меньше всех в мире) – не значит, что можно все. Это уже результат, который достигли", – заметил супруг Ксении Бородиной. После этого Омаров напомнил подписчикам о личной ответственности.