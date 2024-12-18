Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Александр Андреевич Петров

актер
Александр Андреевич Петров

Биография, Александр Петров

Александр Петров – молодой и перспективный российский актер. Ему еще не было 30 лет, когда он снимался в культовых фильмах и сериалах. Благодаря кинопроектам «Полицейский с Рублевки» и «Притяжение» он полюбился российским зрителям, особенно – девушкам. За годы карьеры в кино получил престижную премию «Золотой орел» за великолепно исполненную роль в картине «Спарта».

Семья

Саша родился в обычной семье – ни мама, ни папа не были близки к синематографу. Да и у самого Петрова поначалу не было желания связать свою карьеру с кино. У него есть старшая сестра Катя.

Детство и юность

В детстве настоящей страстью Александра был футбол – мальчишка планировал сделать профессиональную карьеру. Он с удовольствием ходил в спортивную секцию, однако в 15 лет получил довольно серьезное повреждение мозга. Поэтому о профессиональной карьере футболиста пришлось забыть.

Саша поступил в высшее учебное заведение (факультет экономики). Во времена учебы проявлял завидную активность: был участником КВНовской команде, членом студсовета, играл в театре-студии «Антреприза». Переломным моментом в жизни звезды российского кинематографа стала встреча с представителями ГИТИСа, которая произошла на фестивале в небольшом городке Самарской области. Знакомство с Леонидом Хейфецем произвело на Александра колоссальное впечатление: он решил оставить учебу в ВУЗе, подал необходимые бумаги в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году.

Карьера, Александр Петров

Первой полноценной работой в кинематографе стала роль в сериале «Голоса» (2010 год). Она была эпизодической, поэтому вряд ли можно считать ее знаковой. А вот в 2012 году он удостоился главной роли в другом сериале «Пока цветет папоротник». И в том же году он снялся в фильме «Август. Восьмого», где сыграл командира Яшку. После съемок в этих двух кинопроектах молодому актеру открылась дорога к вершине российского синематографа.

Оглушительный успех

Роли в телесериалах «Закон каменных джунглей» и «Полицейский с Рублевки» принесли Александру популярность. Режиссеры стали бороться за внимание перспективного парня. В 2017 году на отечественные экраны выходит многомиллионный фильм «Притяжение». Петров сыграл в нем главную роль, полностью оправдав все надежды режиссера Федора Бондаручка. Впоследствии молодой актер стал одним из самых высокооплачиваемых деятелей кино в стране, опередив многих мастодонтов советской закалки.

В 2017 году на экраны выходит фильм «Гоголь.Начало», где Петров сыграл знаменитого писателя. В последующих годах вышли два сиквела картины. Саша стал заметно меньше сниматься в сериалах, предпочитая «полный метр». В 2018 году он снялся в роли солдата Ивушкина в картине «Т-34». Ее сборы составили более 2 миллиардов рублей, что в 3 раза больше бюджета.

Личная жизнь, Александр Петров

Российский артист не женат. У него были отношения с актрисой Ириной Старшенбаум: активно обсуждались слухи о свадьбе. Они даже объявили о помолвке, однако в 2019 году внезапно расстались. Их роман продлился четыре года, и поклонники звезды «Притяжения» уже готовились к тому, что их кумир женится.

Сердце актера было свободным недолго. В 2019 году журналисты сообщили новость о том, что он встречается с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились во время съемок фильма «Стрельцов».

Интересные факты

  • В 2013 году Александра приняли в знаменитую труппу театра имени Ермоловой, которой руководит сам Олег Меньшиков.
  • В 2019 году молодой артист подписывает солидный контракт с двумя авторитетными кинематографическими компаниями «Арт Пикчерс Студио» и «Водород». Согласно условиям, он должен сниматься исключительно в фильмах и сериалах, которые производят данные студии.
  • В карьере Петрова числятся внушительные театральные работы. Он играл роль в трагедии «Гамлет» и чеховской пьесе «Вишневый сад».
  • Актер старается открещиваться от клише «звезда». Считает себя обычным человеком и старается совершенствовать образы в кино. По его словам, артист не должен играть одни и те же роли. Поэтому активно снимается в разных сериалах и фильмах.
  • Получил премию «Человек года» от популярного журнала «GQ.
  • Неоднократно номинировался на премию «Золотой орел» за роль в разных картинах. Есть одна награда.

Роли, Александр Петров

Актер «всеяден», он одинаково успешно воплощает персонажей в фильмах и сериалах. При этом режиссеров поражает легкость, с которой он играет разношерстных героев. Он может исполнить харизматичного писателя, смышленого полицейского, обычного московского парнишку, противостоящего пришельцам («Притяжение»).

Избранная фильмография:

2010 – «Не ври мне» (Кирилл)

2012 – «Август. Восьмого» (Яшка)

2015-2017 – «Закон каменных джунглей» (Вадик-пулемет)

2016-2018 – «Полицейский с Рублевки» (Григорий Измайлов)

2017 – «Гоголь.Начало» (Н. В. Гоголь)

2017 – «Притяжение» (Артем)

2018 – «Т-34» (Ивушкин)

2019 – «Текст» (Илья)

2020 – «Вторжение» (Артем)

Актер сегодня

В 2020 году вышло продолжение фильма «Притяжение». Александр Петров вновь сыграл парня Артема, вынужденного оберегать родной район от посягательств внеземной цивилизации. В 2020 году выйдут сразу две спортивные кинокартины с участием актера – «Лед 2» и «Стрельцов». Оба проекта имеют огромные бюджеты.

"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров

"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров
Александр Петров, привыкший к многомиллионным гонорарам и обожанию публики, внезапно признался, что работа над новым фильмом едва не заставила его бросить все и уйти в тень. Звездный статус — это не только ковровые дорожки, но и колоссальная ответственность, которая порой давит тяжким грузом.

Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне

Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне
Александр Петров поделился важным и радостным событием в своей жизни – рождением сына. Актер опубликовал трогательные фотографии из роддома, на которых запечатлены моменты счастья вместе с супругой и новорожденным.

Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом

Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом
В семье Александра Петрова произошло важное событие. В семье известного актера Александра Петрова и его супруги Виктории произошло долгожданное пополнение.

Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк

Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк
Александр Петров поделился радостной новостью о покупке нового дома. Актер планирует жить там вместе со своей беременной женой Виктории Антоновой. Популярный российский артист опубликовал в соцсетях фотографии нового жилья, на которых он и его возлюбленная вместе позируют на фоне особняка.

Актер Петров откровенно заговорил о своих главных конкурентах в кино

Актер Петров откровенно заговорил о своих главных конкурентах в кино
Саша Петров не так часто откровенно говорит о своих взглядах на жизнь и рассказывает о работе в кино. Недавно актер поделился размышлениями о киноиндустрии и своем месте в ней. Артист подробно раскрыл свою теорию успеха и назвал своих главных соперников в индустрии.

Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова

Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова
Недавно выяснилось, что Александр Петров стал обладателем роскошного особняка на Рублевке стоимостью 80 миллионов рублей. Новость вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие пользователи задавались вопросом, откуда у звезды "Гоголя" такие средства.

Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких

Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких
Александр Петров и его жена Виктория с нетерпением ждут появления на свет своего первенца. В конце декабря прошлого года звездная пара поделилась радостной новостью о беременности супруги артиста.

Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы

Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы
Александр Петров поделился своими переживаниями о хейте, который обрушился на него после внезапного расставания со Стасей Милославской и быстрой свадьбы с Викторией Антоновой. В разговоре с Светланой Бондарчук в программе "Света вокруг света" актер откровенно рассказал о том, как справлялся с негативом в адрес своей новой супруги.

Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома

Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома
На днях Саша Петров поделился радостной новостью: его жена Виктория ждет первого ребенка. Актер с удовольствием рассказал, как изменился его жизненный уклад. К сожалению, плотный график работы не позволяет звезде фильма "Текст" проводить столько времени дома, сколько хотелось бы.

Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом

Актер Александр Петров готовится впервые стать отцом
Александр Петров и Виктория Антонова готовятся стать родителями. Вдохновляющую новость о пополнении в семье актер и его возлюбленная поделились с поклонниками через социальные сети. Знаменитости опубликовали трогательные фотографии, на которых Виктория показала свой округлившийся живот.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения