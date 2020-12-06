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Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Биография, Александр Петров

Александр Петров – молодой и перспективный российский актер. Ему еще не было 30 лет, когда он снимался в культовых фильмах и сериалах. Благодаря кинопроектам «Полицейский с Рублевки» и «Притяжение» он полюбился российским зрителям, особенно – девушкам. За годы карьеры в кино получил престижную премию «Золотой орел» за великолепно исполненную роль в картине «Спарта».

Семья

Саша родился в обычной семье – ни мама, ни папа не были близки к синематографу. Да и у самого Петрова поначалу не было желания связать свою карьеру с кино. У него есть старшая сестра Катя.

Детство и юность

В детстве настоящей страстью Александра был футбол – мальчишка планировал сделать профессиональную карьеру. Он с удовольствием ходил в спортивную секцию, однако в 15 лет получил довольно серьезное повреждение мозга. Поэтому о профессиональной карьере футболиста пришлось забыть.

Саша поступил в высшее учебное заведение (факультет экономики). Во времена учебы проявлял завидную активность: был участником КВНовской команде, членом студсовета, играл в театре-студии «Антреприза». Переломным моментом в жизни звезды российского кинематографа стала встреча с представителями ГИТИСа, которая произошла на фестивале в небольшом городке Самарской области. Знакомство с Леонидом Хейфецем произвело на Александра колоссальное впечатление: он решил оставить учебу в ВУЗе, подал необходимые бумаги в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году.

Карьера, Александр Петров

Первой полноценной работой в кинематографе стала роль в сериале «Голоса» (2010 год). Она была эпизодической, поэтому вряд ли можно считать ее знаковой. А вот в 2012 году он удостоился главной роли в другом сериале «Пока цветет папоротник». И в том же году он снялся в фильме «Август. Восьмого», где сыграл командира Яшку. После съемок в этих двух кинопроектах молодому актеру открылась дорога к вершине российского синематографа.

Оглушительный успех

Роли в телесериалах «Закон каменных джунглей» и «Полицейский с Рублевки» принесли Александру популярность. Режиссеры стали бороться за внимание перспективного парня. В 2017 году на отечественные экраны выходит многомиллионный фильм «Притяжение». Петров сыграл в нем главную роль, полностью оправдав все надежды режиссера Федора Бондаручка. Впоследствии молодой актер стал одним из самых высокооплачиваемых деятелей кино в стране, опередив многих мастодонтов советской закалки.

В 2017 году на экраны выходит фильм «Гоголь.Начало», где Петров сыграл знаменитого писателя. В последующих годах вышли два сиквела картины. Саша стал заметно меньше сниматься в сериалах, предпочитая «полный метр». В 2018 году он снялся в роли солдата Ивушкина в картине «Т-34». Ее сборы составили более 2 миллиардов рублей, что в 3 раза больше бюджета.

Личная жизнь, Александр Петров

Российский артист не женат. У него были отношения с актрисой Ириной Старшенбаум: активно обсуждались слухи о свадьбе. Они даже объявили о помолвке, однако в 2019 году внезапно расстались. Их роман продлился четыре года, и поклонники звезды «Притяжения» уже готовились к тому, что их кумир женится.

Сердце актера было свободным недолго. В 2019 году журналисты сообщили новость о том, что он встречается с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились во время съемок фильма «Стрельцов».

Интересные факты

  • В 2013 году Александра приняли в знаменитую труппу театра имени Ермоловой, которой руководит сам Олег Меньшиков.
  • В 2019 году молодой артист подписывает солидный контракт с двумя авторитетными кинематографическими компаниями «Арт Пикчерс Студио» и «Водород». Согласно условиям, он должен сниматься исключительно в фильмах и сериалах, которые производят данные студии.
  • В карьере Петрова числятся внушительные театральные работы. Он играл роль в трагедии «Гамлет» и чеховской пьесе «Вишневый сад».
  • Актер старается открещиваться от клише «звезда». Считает себя обычным человеком и старается совершенствовать образы в кино. По его словам, артист не должен играть одни и те же роли. Поэтому активно снимается в разных сериалах и фильмах.
  • Получил премию «Человек года» от популярного журнала «GQ.
  • Неоднократно номинировался на премию «Золотой орел» за роль в разных картинах. Есть одна награда.

Роли, Александр Петров

Актер «всеяден», он одинаково успешно воплощает персонажей в фильмах и сериалах. При этом режиссеров поражает легкость, с которой он играет разношерстных героев. Он может исполнить харизматичного писателя, смышленого полицейского, обычного московского парнишку, противостоящего пришельцам («Притяжение»).

Избранная фильмография:

2010 – «Не ври мне» (Кирилл)

2012 – «Август. Восьмого» (Яшка)

2015-2017 – «Закон каменных джунглей» (Вадик-пулемет)

2016-2018 – «Полицейский с Рублевки» (Григорий Измайлов)

2017 – «Гоголь.Начало» (Н. В. Гоголь)

2017 – «Притяжение» (Артем)

2018 – «Т-34» (Ивушкин)

2019 – «Текст» (Илья)

2020 – «Вторжение» (Артем)

Актер сегодня

В 2020 году вышло продолжение фильма «Притяжение». Александр Петров вновь сыграл парня Артема, вынужденного оберегать родной район от посягательств внеземной цивилизации. В 2020 году выйдут сразу две спортивные кинокартины с участием актера – «Лед 2» и «Стрельцов». Оба проекта имеют огромные бюджеты.

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