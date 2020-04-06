Дочь дала отпор заставшему ее врасплох Галкину

Будучи на карантине Максим Галкин все внимание уделяет своим детям: шестилетним Гарри и Лизе. Однако не всегда они готовы заниматься с именитым отцом.

На днях Максим Галкин принял участие в вечернем шоу Ивана Урганта. Юморист и телеведущий сидели на расстоянии полтора метра друг от друга и вели беседу, в том числе и о том, чем занимается артист на карантине. Максим признался, что надеялся начать читать, чтобы занять себя в освободившееся время, но оказалось, что ему крайне сложно бороться с ленью.

Зато юморист стал еще больше внимания уделять их с Аллой Пугачевой двойняшкам, шестилетним Гарри и Лизе. Вот только, по всей видимости, они не всегда готовы играть с отцом. Так, Максим Галкин обнародовал короткое видео, на котором запечатлел дочь Лизу, сидящую в самодельном "домике". Увидев, что отец ее снимает, девочка насупилась.

"Папа! Папарациям ни вход. Нет входов папарацию!" – заявила Лиза Галкина, прикрываясь от юмориста пледом, изображающим, вероятно, занавеску на окне. Интересно, что на заднем плане слышится голос Аллы Пугачевой. Возможно, именно с ней и разговаривала Лиза до того, как заметила съемку отца. "Карантин. Нет входóв никóму!" – коротко подписал ролик Максим Галкин.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Лизе. К ним присоединились представители отечественного шоу-бизнеса. Юморист Владимир Винокур, актриса Наталья Бочкарева, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие не смогли сдержать своего умиления.

Ранее стало известно, что Максим Галкин больше не является ведущим очередного сезона шоу "Танцы со звездами", который накануне, 5 апреля, стартовал на "второй кнопке". Его место занял другой, не менее известный ведущий и шоумен Андрей Малахов.