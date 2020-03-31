Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин

По прогнозу вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой, около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы, потерять работу рискуют 8,6 миллиона человек. Эти новости обеспокоили Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

"Говорят, что я артистка,/ Да еще капиталистка./ А у меня в швейцарском банке/ Огурцов стоит полбанки", – спела как-то в шутку Алла Пугачева. Действительно, она не так богата, как кажется.

Пенсию звезда зарабатывала в советские годы, получая за выступления копейки. И если бы не доплата мэра Москвы за звание народной артистки СССР и несколько тысяч рублей, положенных певице как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, перебивалась бы она с хлеба на воду. А так получает 47 тысяч рублей в месяц.

Однако это мелочь, если учесть, что Алла Пугачева – многодетная мать. Шестилетние Лиза и Гарри в этом году идут в платную школу, а это вынь да положь 340 тысяч "деревянных" в месяц.

"Я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил Медведенко в чеховской пьесе "Чайка". Эти слова точно описывают и происходящее в семье Пугачевой.

Прежде единственным кормильцем в семье был Максим Галкин. За выступление на корпоративе, как говорили промоутеры, он брал 50 тысяч евро (4 312 000 рублей по сегодняшнему курсу). Но где сегодня те корпоративы... Гастроли отменились из-за коронавируса, и о времени восстановления шоу-бизнеса никто не знает. Да и пойдут ли потерявшие работу люди на концерты?

А вот траты никто не отменял. Например, у звездной четы есть две няни, каждой из которых в месяц надо заплатить по 100 тысяч рублей. Дважды в неделю в замок приезжает тренер по фитнесу, который берет за услуги 48 тысяч рублей в месяц. Добавить к этому налоги на недвижимость (примерно 400 тысяч рублей в год), оплату охраны, уборку территории, уход за садом и чистку бассейна...

Словом, 12-15 миллионов рублей в сумме (без учета еды, одежды, транспорта и путешествий) требуется в год Пугачевой и Галкину для поддержания прежнего уровня жизни. Безусловно, у пары есть "подушка безопасности". Насколько ее хватит, и не придется ли вскоре сводить концы с концами – вопрос.