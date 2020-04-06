Странная шишка на лице: у Диброва заподозрили рак

Дмитрий Дибров недавно перенес микроинсульт и несколько недель пролежал в Боткинской больнице. Однако проблемы со здоровьем не заставили 60-летнего телеведущего отказаться от работы. Он вновь приступил к съемкам программы "Кто хочет стать миллионером?".
Включив телевизоры и увидев Дмитрия, поклонники обеспокоились. Авторы телеграм-канала "НеМалахов" отметили, что на подбородке у него образовались шишки, которые могут говорить об онкологическом заболевании.
Однако есть и другие мнения: мол, лицо Диброва изменилось после уколов красоты. Результат инъекций заметили авторы телеграм-канала "Антиглянец". К слову, они удивились тому, что передача "Кто хочет стать миллионером?" до сих пор выходит в эфир.
Коллега шоумена Елена Малышева тоже волнуется за него. Доктор навещала Дмитрия Диброва в больнице. Любимец миллионов поклялся телеведущей бросить курить.
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