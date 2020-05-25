Дмитрий Дибров окончил школу №80 в Ростове-на-Дону. В 1981 году окончил отделение журналистики филологического факультета Ростовского государственного университета. В 1981-1982 годах работал корреспондентом. Был одним из авторов и участником телепередачи "Веселые ребята".
С 2001 года является членом Академии российского телевидения. Ведет программы "Кто хочет стать миллионером?" на "Первом канале", "Мой адрес - Ростов-на-Дону" на канале "Россия-24 Дон-ТР" и "Секретная папка" на "Звезде".
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