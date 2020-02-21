Перенесший инсульт Дибров дал клятву Малышевой

Напомним, вечером 17 февраля шоумен Дмитрий Дибров упал в обморок в московском кинотеатре "Октябрь", куда пришли звезды на премьеру фильма. Врачи диагностировали у телеведущего микроинсульт.
На пятый день пребывания в больнице к Диброву пришла Елена Малышева, чтобы узнать о его состоянии и пообщаться с коллегой за пределами шумных коридоров "Останкино". После встречи доктор выложила в своем инстаграм-аккаунте фотографию с Дмитрием и рассказала россиянам о здоровье звезды передачи "Кто хочет стать миллионером?".
"Выглядит хорошо. На столе – ростовские разносолы, армянская брынза и шоколадные конфеты. В руках банджо! Играет и поет прямо в больнице! Только в специальных наушниках", – написала Малышева под публикацией.
Кроме этого Дмитрий пообещал Елене бросить курить. Также ведущий планирует выучить новую песню и написать книгу, пока находится в больнице. Малышева восхитилась бодростью Диброва. Публикацию она решила закончить словами: "Казаки не сдаются".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
В СССР всё было нормально!