"Как бабушка": молодая жена показала сраженного инсультом ведущего Диброва

О том, что случилось с Дмитрием Дибровым, ходит противоречивая информация. Согласно одной версии, шоумен потерял сознание прямо во время разговора с приятелем – упал в обморок. Потом говорили, будто у него случился эпилептический припадок. По другим данным, телеведущего сразил сердечный приступ. Позднее появилась версия, что у Диброва инсульт.
Сам Дмитрий держится бодро, в общении с журналистами он и вовсе сказал, что у него случилось "помутнение", а потом напомнил, что вообще-то уже не мальчик – 60 лет, и в его возрасте абсолютно естественны различные недомогания.
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