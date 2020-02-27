Перенесший инсульт Дибров рвется в бой

Телеведущий провел 1,5 недели на лечении после экстренной госпитализации. Во время премьеры фильма "На Луне" в кинотеатре "Октябрь" ему стало плохо, поэтому его забрали на скорой прямо из зала.
В комментарии ТАСС Дмитрий Дибров отметил, что уже дома и чувствует себя хорошо и завтра приступает к работе. "Можно сказать, я ее даже не прерывал", – поделился ведущий программы "Кто хочет стать миллионером", намекая на то, что все время восстановления управлял делами из палаты. Также в период пребывания в стационаре ведущий играл на электробанджо и разучивал новую песню. Как отметил мужчина, нет ничего удивительно в том, что с человеком в его возрасте случилось такое недоразумение со здоровьем. Напомним, в ноябре этого года Дибров отметит свой 61-й день рождения.
Шоумен прошел курс лечения в Боткинской больнице, где его также навестила Елена Малышева, которая дала персональные рекомендации по самочувствию. Дмитрий Дибров пообещал ей, что бросит курить. Также коллега ведущего восхитилась его бодростью духа и подытожила свой визит оптимистичным лозунгом "Казаки не сдаются!".
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