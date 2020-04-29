Вот это поворот! Пугачеву и Галкина гонят в шею из их шикарного замка

Музыкальный критик Сергей Соседов убежден, что отечественные знаменитости лишь прибедняются, когда говорят, как им тяжело жить. Мужчина высказал мнение, что им самим следует помогать по-настоящему бедным людям.

"Нашим артистам нельзя жаловаться, что они бедно живут. Они живут богато! Более того, артистам нужно самим платить нездоровым людям, сиротам, пенсионерам, инвалидам", – высказал мнение Сергей Соседов. Он обратил внимание на роскошные хоромы, в которых живут отечественные знаменитости. По его мнению, звездам просто "неприлично" демонстрировать такой шик. "Когда народ в России живет столь бедно, просто аморально жить в таких роскошных условиях", – заключил музыкальный критик.

Отметим, что сам Сергей Соседов в откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" на НТВ не так давно признавался, что всю жизнь живет в скромной маленькой "двушке" и ни о каком переезде даже не мечтает.

В новом интервью музыкальный критик первым делом вспомнил про роскошный шестиэтажный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Это площадь в три тысячи квадратных метров, в здании 20 жилых комнат.

Соседов считает, что артистов надо оттуда выселить, а замок отдать под детский дом. При этом музыкальный критик убежден, что Пугалкины (как за глаза называют пару) от этого вынужденного переезда все равно не пострадают.

"Алла и Макс не нищие. Бомжевать на лавке точно не станут: это же смешно", – заявил Сергей Соседов, вероятно, памятуя о том, что у артистов есть и другая недвижимость.

При этом музыкальный критик признался, что никогда не бывал в гостях у юмориста и Примадонны в замке. "Не надо мне такого счастья! Что я там буду делать? "Ау" кричать? Рассматривать хоромы или проситься к ним на поселение? Что я там делать буду, скажите?" – задал риторический вопрос Соседов в разговоре с "Собеседником".

Напомним, что когда-то Сергей Соседов был, по его признанию, самым преданным поклонником Аллы Пугачевой. Однако в дальнейшем музыкальный критик разочаровался в творчестве Примадонны. Перемена случилась, когда он в 2010 году посмотрел ее программу "Сны о любви". "Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики", – вынес вердикт музыкальный критик.