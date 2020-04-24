Известный режиссер о съемке Максима Галкина в эротическом фильме

Очередным звездным гостем передачи "Осторожно, Собчак!" стал Илья Хржановский. Ксения Собчак назвала его самым закрытым и загадочным режиссером. Он 15 лет не давал интервью, пока снимал фильм "ДАУ" – самый масштабный проект в истории российского кино, как утверждает Ксения Собчак.
"Мы проговорили пять часов, а мне казалось, мы пишем интервью обычные полтора. Резала по живому и со слезами", – призналась гламурная блондинка.
Илья Хржановский представил свою работу на нескольких площадках. Парижской публике он показал ее в 2019 году. Реакция общественности оказалась неоднозначной: Берлинский кинофестиваль наградил его международным призом, а Украина возбудила уголовное дело.
Съемки фильма о жизни гениального советского физика Льва Ландау с обилием эротических сцен длились более десяти лет. В 2006 году Илья Хржановский предложил главную роль Максиму Галкину. Удивленной таким экстравагантным выбором Ксении Собчак режиссер объяснил, что увидел в нем талант. "Максим – он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же "мерцающий", как Ландау. Я увидел в нем тот же элемент саморазрушения", – сказал Хржановский.
По мнению режиссера, Максим Галкин еще не полностью раскрыл свой талант, и амплуа юмориста – лишь первый слой, за которым скрыто много других. Илья Хржановский подчеркнул, что тогда фильм виделся ему несколько иным, и Максим Галкин очень органично вписывался. Более того, юморист прошел пробы, и от них режиссер остался в восторге.
Однако потом Максим Галкин, по словам Ильи Хржановского, запросил совершенно нереальный гонорар. Речь шла о двух миллионах долларов. Режиссер убежден, что Максим специально назвал астрономическую сумму, чтобы не сниматься. Вероятно, побоялся участвовать в фильме, изобилующем эротическими сценами, ведь после этих съемок его жизнь неминуемо бы изменилась. В итоге главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис.
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