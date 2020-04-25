"Вот это гены": сын Галкина удивил способностями (видео)

Счастливый отец поделился записью, на которой малыш исполняет хит Эдит Пиаф на французском языке. Фанаты отметили удивительный голос по-настоящему талантливого ребенка.



Большая семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина, как и многие другие, коротает дни на самоизоляции. Их дети Лиза и Гарри проводят много времени во дворе звездного замка и не устают развлекать родителей.



Шоумен не забывает и о своих фанатах. Сегодня он порадовал подписчиков уникальными кадрами, на которых его талантливый сынок спел знаменитую песню Эдит Пиаф "Non je ne regrette rien" в оригинале – на французском языке.

На домашнем видеоролике наследник знаменитостей стоит у окна в простой футболке и исполняет композицию. Очаровательного малыша, принявшего задумчивый вид, снимают крупным планом.

"Еще осенью дети разучили и записали несколько песен, вот вспомнили – решили вас порадовать на карантине", – подписал свой пост известный юморист.

Как и ожидалось, подписчики пришли в восторг от какого уютного видео и восхитились способностями 6-летнего мальчика. "Гарри ожидает большое будущее!", "У талантливых родителей, талантливые дети", "Вот это гены", "Будущая звезда растет", "Браво Гарри! Браво родителям!", – рассыпались в комплиментах фанаты звездного семейства.

Отметим, двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут очень одаренными детьми. Родители много вкладывают в любимых малышей: уже с ранних лет Лиза и Гарри изучают несколько иностранных языков, среди который и французский. На карантине детки продолжают учиться – теперь в режиме онлайн.