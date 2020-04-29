Шансов почти нет: Сати Казанова поведала о страданиях из-за коронавируса

Коронавирус разлучил певицу с мужем Стефано Тиоццо. Граница между Италией и Россией закрыта, поэтому влюбленные не могут быть вместе.

Разлука звездной пары затянулась. Из-за пандемии COVID-19 они не виделись уже несколько недель. В начале марта фотограф улетел в Турин по работе. Вернуться в Москву он теперь не может.

Друг без друга Сати Казанова с мужем уже два месяца, сообщает Woman.ru. Артистка боится, что шансов увидеться в мае почти нет. Звезда добавила, что в середине мая у Стефано заканчивается российская виза, продлить которую будет очень сложно.

Певица рассказала, что ее будни в самоизоляции в условиях пандемии коронавируса в мире стали еще активнее и продуктивнее. Во время видеозвонков муж показывает ей какие-то фокусы.

Казанова отметила, что сейчас крайне важны терпение, доверие и понимание того, что обстоятельства сложились так неслучайно. По мнению исполнительницы, если человек не может ничего изменить, нужно это принять и ждать.

Также певица призналась, что они с супругом прошли разные стадии: и слезы, и грусть, и разочарование. Спасением от негатива в их отношениях служит юмор.

В свою очередь Стефано Тиоццо отметил, что разлука доставляет обоим боль и дискомфорт, зато точно нет ревности. Он, как и жена, надеется, что пандемия коронавируса в мире пойдет на спад, и скоро все смогут вернуться к нормальной жизни.