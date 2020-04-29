Пугачеву втянули в грязный скандал с плагиатом

Девушка заявила, что бывший солист MBAND полностью позаимствовал ее видение песни Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Об этом она заявила в своем инстаграм-аккаунте.
Palina рассказала, что в августе 2019 года точно так же адаптировала песню знаменитой певицы, сообщает Teleprogramma.pro. Более того, сняла на нее клип. Того, кто выступал под маской Льва, она обвинила в нечестном использовании ее интеллектуального труда.
По словам оскорбленной звезды, Анатолий Цой даже не поблагодарил ее и не упомянул после исполнения. Артистка подчеркнула: у большой и дружной команды не нашлось ничего, что можно было бы добавить от себя в аранжировку.
Напомним, что в одном из выпусков шоу "Маска" Цой перепел трек Пугачевой. Звездное жюри было шокировано новым видением популярного сингла.
Как писали "Дни.ру", в проекте победил Анатолий Цой, второе место досталось Карине Кокс, третья позиция у Ларисы Долиной. Необычный для российского зрителя конкурс понравился многим. Из-за карнавальных костюмов жюри сложно было определить, кто под маской, что позволило более объективно выставлялись оценки.
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