Зрители заподозрили шоу "Маска" во лжи

Россияне сомневаются в том, что имена артистов шоу "Маска" на НТВ хранились в тайне вплоть до разоблачения. Генеральный продюсер проекта решила расставить все точки над i.

По мнению некоторых пользователей Сети, видя, кто скрывается под маской, звездные судьи просто изображали удивление на камеру. Однако руководители шоу "Маска" утверждают, что в таком случае в телепроекте не было бы никакого смысла.

По их словам, самим судьям было бы скучно участвовать в постановочном шоу. Генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева заверила, что жюри действительно не знало личностей участников. "Какой смысл сидеть тому же Филиппу Киркорову и наигранно на камеру что-то делать?" – цитирует ее "Вокруг ТВ".

Сумачева рассказала, что один раз они не получили подсказки в напечатанном виде, а профайлы появились только на монтаже. Звезды практически остановили съемку, пока им не принесли подсказки, которые были необходимы, чтобы выдвигать предположения.

По словам Сумачевой, успех шоу "Маска" превзошел ее ожидания. Она уверена, что этот проект имеет все шансы стать главным телесобытием года.

У шоу "Маска" будет второй сезон, его старт запланирован на следующий год. В составе звездного жюри изменений не предвидится. В новом сезоне судьями снова будут Филипп Киркоров, Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.