"Я не обиделась": Долину побили на шоу "Маска"

Лариса Долина высказалась о шоу "Маска", где была в роли Оленя. Певица дошла до финала, но победу одержать на смогла.

Победителем шоу "Маска" стал солист группы MBAND Анатолий Цой, скрывавшийся под обликом Льва. Однако Лариса Долина не горюет по поводу того, что на сцене ее побила молодежь. Более того, она считает это справедливым. "Я не обиделась. Правильно, что победу отдали молодым ребятам", – заявила артистка в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Она призналась, что в шоу "Маска" было несложно дышать в костюме Оленя, потому что вентиляция была неплохой. А вот смотреть на сцену в маске было трудно, поскольку отверстия для глаз практически отсутствовали. По словам Ларисы Долиной, она и без того плохо видит. Доставлял дискомфорт знаменитости на шоу "Маска" и тяжелый шлем.

Как отметила исполнительница, на шоу "Маска" ей предложили прекрасный музыкальный материал, о котором она могла только мечтать. Голос Лариса Долина практически не меняла. Она констатировала, что он у нее очень узнаваемый, и скрыть его сложно. Певица призналась, что из других участников шоу "Маска" ей очень нравились Волк и Лев.

Некоторые зрители были уверены, что жюри и ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров знали, кто скрывается под масками. На самом деле он попросил продюсеров не раскрывать ему личности участников.