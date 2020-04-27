Шоу "Маска" влипло в грязный скандал из-за режима самоизоляции

Необычный для российского зрителя конкурс понравился многим. Из-за карнавальных костюмов жюри сложно было определить, кто поет – известный артист или начинающий. Поэтому и оценки выставлялись более объективно.
Победил Анатолий Цой, второе место досталось Карине Кокс, третья позиция у Ларисы Долиной. Кстати, последнюю очень быстро вычислили по голосу. Заключительную строчку в призовой таблице ей отдали формально – мол, профи просто показала мастер-класс новичкам.
Впрочем, вопросы возникли не к качеству конкурса, а к организации. Из-за пандемии коронавируса многие шоу позаботились о безопасности. Съемки проводят либо в пустых залах, либо рассаживают зрителей на расстоянии 1,5-2 метра.
Создатели шоу "Маска", видимо, решили пренебречь рекомендациями и здравым смыслом. Как отметила "Экспресс газета", запись программы прошла при зрителях: люди сидели плечом к плечу, причем даже не в медицинских повязках. Да и жюри находились вплотную друг к другу.
Как-то лицемерно получилось: сначала телеканалы, в том числе и НТВ, призывают народ сидеть дома ради безопасности, а потом снимают программы в набитом людьми зале. Что будет, если в студии был хоть один инфицированный?
Также телеграм-канал Super.ru заявил, что после работы на шоу "Маска" практически все участники съемочного процесса перекочевали в студию программы "Звезды сошлись". Лишь Филипп Киркоров сознательно вышел в эфир по видеосвязи.
В действительности все оказалось не совсем так. Как отметили организаторы шоу, они еще в марте решили вопрос со людьми в зале. В официальном инстаграм-аккаунте программы отмечено, что, несмотря на отсутствие зрителей на съемках новых выпусков, они останутся в кадре. Во время монтажа будут использованы фрагменты из предыдущих передач.
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