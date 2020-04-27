Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Понедельник
27 апреля
Лента новостей
15:09
Скотину содержать не буду: обнищавшая Макеева избавляется от прожорливого жеребца
14:50
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
14:44
"Хотят врать другим": Долина набросилась на феминисток
14:38
Вышла на связь: Буланова показала опухшее после болезни лицо
14:36
Хаматова в пух и прах разругалась с режиссером сериала "Зулейха открывает глаза"
14:30
В Подмосковье мужчина поджег 5 машин после ссоры с водителями
14:14
Тошнило несколько дней: медсестра описала мучительные симптомы коронавируса перед смертью
14:14
Оксана Самойлова закатила праздник после появления Джигана
14:06
Словам Путина о половцах и печенегах нашли объяснение
14:04
"Сельская дискотека": народ пристыдил Рудковскую и Плющенко за несуразный танец
14:04
Вскрылась страшная ошибка Лукашенко в борьбе с коронавирусом
14:01
Креативный продюсер радио "Звезда" умер в Москве
13:43
"Кулаком в живот": любовник избил знаменитую певицу после операции
13:31
Волкова хочет сдать детей от умершего Лимонова
13:29
Шоу "Маска" влипло в грязный скандал из-за режима самоизоляции
13:27
Под Петербургом повар кафе избил пьяного посетителя
13:22
Остановитесь, умоляю: озверевшие от карантина люди напали на несчастного Лазарева
13:17
"Навозная куча": скандал с Региной Тодоренко обрастает новыми деталями
13:10
Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к народу
13:09
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
12:57
В разборках Муцениеце и Прилучного поставлена точка
12:55
Маковецкий о скандале вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": Чувства истинно верующих оскорбить нельзя
12:47
"Это была мамина тайна": известный актер раскрыл шокирующий семейный секрет
12:35
Наживающийся на коронавирусе Зеленский вызвал отвращение
12:32
Известная ведущая проболталась о венчании двух геев на Первом канале
12:23
Травмированная Энистон простила предательство близкого
12:17
В шесть раз: появились данные о росте безработицы в России
12:11
Гран-при "Формулы-1" отменили из-за коронавируса
12:10
Дочь-фрик покинула Ларису Гузееву
11:41
Негодующий из-за несправедливости Малахов пришел на помощь к любимице Мороз
11:39
Один погиб, другой пострадал: в Подмосковье кровля коровника рухнула на подростков
11:37
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
11:34
"Чудесная девочка": оголившаяся Яковлева вызвала восторг
11:12
"Лекарства не помогали": Юлию Снигирь срочно госпитализировали
11:06
Почувствовавшая недомогание Кожевникова показала неутешительные результаты диагностики
11:05
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
11:05
Больше 6 тысяч новых случаев: коронавирус в России бьет рекорды
10:57
"Затащили в машину и отвезли в лес": Малиновская рассказала о своем изнасиловании
10:45
Под Новосибирском семь человек отравились неизвестной жидкостью
10:31
Жители Санкт-Петербурга меньше всех беспокоятся о коронавирусе
10:26
В Кремле спрогнозировали срок действия карантина из-за коронавируса
10:24
"Точно никуда не выходите?": Успенская взбесила народ помолодевшим лицом
10:21
"Мамочки нет": дочь Лолиты рыдает из-за постигшего во время эпидемии горя
09:59
Япония запретила въезд россиянам из-за коронавируса
09:56
"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует
09:46
"По ее лицу и глазам все понятно": Борисова сообщила страшный диагноз Волочковой
09:42
"Я не обиделась": Долину побили на шоу "Маска"
09:37
Лохматый и пухлый: голый Цекало поверг в шок
09:34
Стало известно о лишении Башарова звания заслуженного артиста
09:19
"Ты хочешь, чтобы я умерла?": Гурцкая расплакалась после тяжелого разговора с отцом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Конкурс мертв": победа Казаченко в "Голос.Дети" обернулась скандалом
Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
"Достала уже": народ набросился на дочь Заворотнюк
Медики больницы в Коммунарке взбунтовались в разгар эпидемии коронавируса в Москве
Шоу-бизнес

Шоу "Маска" влипло в грязный скандал из-за режима самоизоляции

Кадр youtube.com
Накануне показали завершающий выпуск шоу "Маска" на НТВ. Однако после выхода программы у многих возник вопрос: а у нас точно режим самоизоляции?
прочитано 647 раз

Необычный для российского зрителя конкурс понравился многим. Из-за карнавальных костюмов жюри сложно было определить, кто поет – известный артист или начинающий. Поэтому и оценки выставлялись более объективно.

ПО ТЕМЕ

"Я не обиделась": Долину побили на шоу "Маска"

Федорова раскрыла подноготную шоу "Маска"

Победил Анатолий Цой, второе место досталось Карине Кокс, третья позиция у Ларисы Долиной. Кстати, последнюю очень быстро вычислили по голосу. Заключительную строчку в призовой таблице ей отдали формально – мол, профи просто показала мастер-класс новичкам.

Впрочем, вопросы возникли не к качеству конкурса, а к организации. Из-за пандемии коронавируса многие шоу позаботились о безопасности. Съемки проводят либо в пустых залах, либо рассаживают зрителей на расстоянии 1,5-2 метра.

Создатели шоу "Маска", видимо, решили пренебречь рекомендациями и здравым смыслом. Как отметила "Экспресс газета", запись программы прошла при зрителях: люди сидели плечом к плечу, причем даже не в медицинских повязках. Да и жюри находились вплотную друг к другу.

Как-то лицемерно получилось: сначала телеканалы, в том числе и НТВ, призывают народ сидеть дома ради безопасности, а потом снимают программы в набитом людьми зале. Что будет, если в студии был хоть один инфицированный?

Также телеграм-канал Super.ru заявил, что после работы на шоу "Маска" практически все участники съемочного процесса перекочевали в студию программы "Звезды сошлись". Лишь Филипп Киркоров сознательно вышел в эфир по видеосвязи.

В действительности все оказалось не совсем так. Как отметили организаторы шоу, они еще в марте решили вопрос со людьми в зале. В официальном инстаграм-аккаунте программы отмечено, что, несмотря на отсутствие зрителей на съемках новых выпусков, они останутся в кадре. Во время монтажа будут использованы фрагменты из предыдущих передач.

Автор: 27 апреля 2020, 13:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Чума на оба ваших чума!
Первый кАнал - это первый рассадник заразы на ТВ.
Традиционно с ним соревнуется выкидыш с Первого - Малахов.
Теперь, в борьбе за рейтинги,
к ним примкнул НТВ.
На Содом и Гоморру когда-то Бог геенну огненную наслал, чтоб уничтожить содомитов в местах их компактного обитания.
Сейчас извращенцы рассредоточились по всей планете.
Бог посылает для их уничтожения то СПИД, то COVID, но слуги дьявола мобильны, прежде чем издохнуть, они стараются заразить как можно больше людей.
Вот и устраивают для этого свои шабаши.
Для организаторов, посетителей и потребителей ТВ-шабашей и дебил-шоу ещё сотни лет назад было сказано:
"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на седалищи губителей не седе."
Увы, до рассадников зла и служителей Мамоны,
смысл сказанного не доходит.
Гость
Ответить
Чума на оба ваших чума!
Первый кАнал - это первый рассадник заразы на ТВ.
Традиционно с ним соревнуется выкидыш с Первого - Малахов.
Теперь, в борьбе за рейтинги,
к ним примкнул НТВ.
На Содом и Гоморру когда-то Бог геенну огненную наслал, чтоб уничтожить содомитов в местах их компактного обитания.
Сейчас извращенцы рассредоточились по всей планете.
Бог посылает для их уничтожения то СПИД, то COVID, но слуги дьявола мобильны, прежде чем издохнуть, они стараются заразить как можно больше людей.
Вот и устраивают для этого свои шабаши.
1

Популярные темы форума

Политика

В Сети появился убойный компромат на Порошенко
Наживающийся на коронавирусе Зеленский вызвал отвращение
"Одесса наша": украинцы в ужасе от нового плана Путина
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

Скотину содержать не буду: обнищавшая Макеева избавляется от прожорливого жеребца
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
"Хотят врать другим": Долина набросилась на феминисток
Вышла на связь: Буланова показала опухшее после болезни лицо

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь

У актрисы резко подскочил уровень сахара в крови
Шоу-бизнес

"Мамочки нет": дочь Лолиты рыдает из-за постигшего во время эпидемии горя

Сердце девочки разбито
Шоу-бизнес

"Еле движется": Цискаридзе разрыдался из-за травмированной Варнавы

Звезда повредила связки
Шоу-бизнес

"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует

Мужчина в плохом настроении

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+