Тарасов наплевал на самоизоляцию и потащил малолетнюю дочь на улицу

Дмитрий Тарасов подверг свою двухлетнюю дочь Милану опасности. Он отправился с малышкой на прогулку.
В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта спортсмен разместил видео, в котором показал, какой "аттракцион" устроил для девочки. Нарушив режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса в России, Дмитрий Тарасов выехал с дочкой на велопрогулку. Милана при этом сидела рядом с отцом без защитного шлема.
Из ролика не ясно, куда именно ездил Дмитрий Тарасов. Вполне возможно, что футболист отправился в ближайший к дому магазин или аптеку.
Отметим, на самоизоляции многие звезды стали активнее вести свои микроблоги. Каждый из них показывает, как проводит время в условиях эпидемии коронавируса в России. Не стала исключением и бывшая жена футболиста – поющая ведущая Ольга Бузова.
Как писали "Дни.ру", ранее она шутки ради искупалась в ванной с лапшой быстрого приготовления, чем возмутила россиян. Многие посчитали такое отношение к пище кощунственным. Ведь сейчас, когда в стране бушует эпидемия COVID-19 и кризис, есть те, кому нечего есть.
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