Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Вторник
21 апреля
Лента новостей
18:45
Тарасов наплевал на самоизоляцию и потащил малолетнюю дочь на улицу
18:39
Заторможенное сознание и не только: что стало с Бабкиной после трех недель лечения
18:30
В Якутии мужчина с подозрением на коронавирус погиб при побеге с карантина
18:07
Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года
18:03
"Не кормит? Экономит на тебе?": худенькую невесту Петрова обозвали непородистой
17:54
"Чертовски горяч": дочь Гузеевой призналась в любви к учителю
17:50
Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека
17:43
"Готовься": Бородина предостерегла Бузову от свадьбы с кавказцем
17:24
Койки рядом: Стоянов в общаге научился от Сухорукова "хорошему и не очень"
17:19
Ковальчук и Чумаков раскрыли подробности сексуальной жизни
17:18
Коронавирус сказался на психическом состоянии звезды "Великолепного века"
17:17
Перед смертью гитариста Буйнова выставили вон из больницы
17:04
Умер заразившийся коронавирусом известный режиссер
16:55
Вылетевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
16:46
Определен план лечения от коронавируса в России
15:58
"Мы понимаем друг друга с полуподмигивания!": Павел Трубинер и Екатерина Вилкова снова вместе
15:54
"Вечернее пьянство": Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю
15:51
Светличная получила новый удар после шумихи с покушением внучки
15:46
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
15:46
"Грешила эти дни": Рудковская занялась самобичеванием
15:38
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
15:15
Россиян предупредили о проблемах с выплатой пенсий из-за коронавируса
15:02
"Куда делся нос?": фотография Орбакайте до пластики шокировала народ
14:58
Лучшие российские сериалы 2019
14:58
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
14:51
"Наконец-то присела": измученная домашними делами Валерия не хочет видеть Пригожина
14:48
Сделано заявление о пропусках для пешеходов в Москве
14:13
"Насте повезло": коллега по сцене проболталась о состоянии больной раком Заворотнюк
14:06
"Повенчались втайне": Борис Моисеев сохранил интимный секрет
14:06
Трое россиян стали заложниками пиратов у берегов Африки
13:55
Свадьба за 60 миллионов: Волочкову тайно сосватали за Абрамовича
13:53
Пригожин ответил Макаревичу: Умных людей в России все меньше
13:51
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
13:51
Дачник из Подмосковья увез свой дом в лес и оставил открытым для всех
13:44
Россиянин выстрелил в себя из охотничьего ружья и остался жив
13:34
Андрей Бурковский объяснил отказ от съемок в новой части "Даешь молодежь!"
13:33
"Мир на паузе": Маликов написал новый хит про коронавирус
13:15
"С пионерками встречается": звезда "Моей прекрасной няни" соблазнила замужнюю
13:07
Умер создатель легендарного мультфильма "Том и Джерри"
12:55
Люди собирают деньги на спасение больных раком Рыбина и Сенчуковой
12:54
"Теперь голодать три месяца": Семенович "наела" 40 килограммов
12:53
На Урале из-за брошенной сигареты начался лесной пожар
12:42
Россиянина избили за попытку оплатить проезд надорванной 50-рублевой купюрой
12:23
"Пан пердю": потерявшая работу Нетребко вынуждена питаться просрочкой
12:00
Евгений Морозов: За спасением Чулпан Хаматовой следили водолазы
11:53
"Мне так идет": спятившая в самоизоляции Бузова носит кастрюлю на голове
11:52
Полностью изолировал: что Галкин сделал с Пугачевой
11:42
Доктор Мясников назвал сроки начала испытаний вакцины от коронавируса в России
11:23
Названы самые успешные в борьбе с коронавирусом страны
11:14
Звезда сериала "Бывшие" рассказала о зависимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Время рассудит": заменивший Шепелева Еремеев оправдался перед народом
"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Море позитива": дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Алчная Кудрявцева обокрала собственную мать
Шоу-бизнес

Тарасов наплевал на самоизоляцию и потащил малолетнюю дочь на улицу

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23
Коронавирус в России заставил жителей нашей страны сидеть дома. Однако не все соблюдают режим карантина – среди таковых оказался и известный футболист.
прочитано 168 раз

Дмитрий Тарасов подверг свою двухлетнюю дочь Милану опасности. Он отправился с малышкой на прогулку.

ПО ТЕМЕ

"Переводов не поступало": Тарасов бегает от алиментов

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта спортсмен разместил видео, в котором показал, какой "аттракцион" устроил для девочки. Нарушив режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса в России, Дмитрий Тарасов выехал с дочкой на велопрогулку. Милана при этом сидела рядом с отцом без защитного шлема.

Из ролика не ясно, куда именно ездил Дмитрий Тарасов. Вполне возможно, что футболист отправился в ближайший к дому магазин или аптеку.

Дмитрий Тарасов с дочерью. Фото: www.instagram.com/tarasov23

Отметим, на самоизоляции многие звезды стали активнее вести свои микроблоги. Каждый из них показывает, как проводит время в условиях эпидемии коронавируса в России. Не стала исключением и бывшая жена футболиста – поющая ведущая Ольга Бузова.

Как писали "Дни.ру", ранее она шутки ради искупалась в ванной с лапшой быстрого приготовления, чем возмутила россиян. Многие посчитали такое отношение к пище кощунственным. Ведь сейчас, когда в стране бушует эпидемия COVID-19 и кризис, есть те, кому нечего есть.

Автор: 21 апреля 2020, 18:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса
Путин надеется на "божью помощь" в борьбе с коронавирусом
Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Шоу-бизнес

Койки рядом: Стоянов в общаге научился от Сухорукова "хорошему и не очень"
Ковальчук и Чумаков раскрыли подробности сексуальной жизни
Перед смертью гитариста Буйнова выставили вон из больницы
"Вечернее пьянство": Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк

Наследница артистки не намерена сдаваться
Шоу-бизнес

"Повели себя как последние подонки": Наргиз Закирова с любовником переполошили весь отель

Певица угодила в переплет
Шоу-бизнес

"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии

Телеведущая показала праздничные угощения

Шоу-бизнес

Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной

Мужчина объяснил свое видение ситуации

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+