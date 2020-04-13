Бузову оплевали за жуткое отношение к еде в разгар пандемии коронавируса

Видеоролик и соответствующее фото ведущая "Дома-2" выложила в свой инстаграм-аккаунт. Такую странную выходку она позволила себе в рамках челленджа, где ее оппонентом выступил блогер Гусейн Гасанов.
Фолловеров возмутило такое безобразное отношение к пище в кризис и разгар пандемии коронавируса в России. В ролике Ольга Бузова в купальнике весело плещется, размазывая лапшу по телу и высказывая отвращение от вкуса и ощущений.
Один из подписчиков отметил, что грудь появляется с возрастом, а мозг – нет. Люди в шоке от того, что теледива кощунственно обращается с едой, тогда как другим вовсе нечего есть. Многие заинтересовало, куда потом денется лапша. Но Ольга Бузова о судьбе продукта явно не беспокоится.
Напомним, ранее поющая ведущая расплакалась, обращаясь к поклонникам в связи с пандемией коронавируса в России. Знаменитость говорила о важности соблюдения режима самоизоляции.
Ольга Бузова призналась, что не понимает, что будет дальше. "В какие-то моменты ты начинаешь реально осознавать, что происходит. И становится очень грустно", – заявила поп-дива.
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