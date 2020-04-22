Семья Галустяна сбежала из Москвы

Перед введением режима самоизоляции комик жил какое-то время в Москве один. Сейчас шоумен уже рядом с родными.
Он рассказал, что перед карантином принял решение перевезти семью к своим родителям к морю. Он отметил, что в Сочи тепло и хорошо, да и дети могут учиться дистанционно в любом месте.
Сам Михаил Галустян до приезда к близким заканчивал в Москве съемки развлекательного телепроекта "Миша портит все". На время отсутствия супруги ему приходилось пользоваться услугами доставки диетической еды на дом, передает Пятый канал.
Завершив дела, артист с чистым сердцем улетел к семье в Сочи. Там на самоизоляции в условиях пандемии коронавируса в России Михаил Галустян занимается воспитанием дочек и любимым видом спорта – смешанными единоборствами.
Как писали "Дни.ру", в своем новом шоу "Миша портит все" звезда КВН примеряет непривычные образы. Михаил Галустян уже скопировал Джима Керри, Кашпировского и Антонио Бандераса.
Напомним, эпидемия коронавируса в России лишила большинство звезд российского шоу-бизнеса заработка. Многим пришлось отменить или перенести концерты. Но самые предприимчивые занялись бизнесом. Так, певица Кети Топурия неплохо зарабатывает на защитных масках и продаже спортивной одежды.
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