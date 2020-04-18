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Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Известный адвокат Екатерина Гордон готова представлять актрису Агату Муцениеце в бракоразводном процессе. Правозащитница считает, что артистка может претендовать на часть имущества Павла Прилучного.
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Екатерина Гордон подчеркнула, что при разделе совместно нажитых богатств неважно на кого именно они были оформлены. Все купленное в браке подлежит разделу. "Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности", – рассудил адвокат.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Гордон верит словам Муцениеце. Екатерина считает, что Агате надо действовать. Необходимо не только говорить о том, что муж распускает руки, но и привлекать к разбирательству полицию, искать свидетелей, фиксировать полученные травмы. "Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать", – сказала Екатерина Гордон в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Добавим, ранее журналисты выяснили, что Павел Прилучный, покупая недвижимость для своей семьи, оформлял ее только на себя. В браке с Муцениеце актер купил просторную квартиру в Москве и особняк в престижном подмосковном поселке.

Напомним, минувшей зимой Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании. Артисты практически одновременно рассказали об этом в соцсетях. Знаменитости подчеркивали тогда, что планируют развестись мирно и остаться друзьями, ведь у них подрастают двое детей.

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Между тем разойтись тихо артистам не удалось. Из-за пандемии коронавируса Агата, Павел и их отпрыски были вынуждены вместе самоизолироваться в загородном доме. Через неделю рыдающая Муцениеце рассказала общественности, что Прилучный десять дней пьет, поднимает на нее руку и выгоняет ее с малышами из дома.

Автор: 18 апреля 2020, 16:29
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