Муцениеце помогут отвоевать у Прилучного часть совместно нажитых богатств

Известный адвокат Екатерина Гордон готова представлять актрису Агату Муцениеце в бракоразводном процессе. Правозащитница считает, что артистка может претендовать на часть имущества Павла Прилучного.

Екатерина Гордон подчеркнула, что при разделе совместно нажитых богатств неважно на кого именно они были оформлены. Все купленное в браке подлежит разделу. "Но если вдруг окажется, что, к примеру, дом был оформлен на маму Прилучного, вот тогда начнутся сложности", – рассудил адвокат.

Гордон верит словам Муцениеце. Екатерина считает, что Агате надо действовать. Необходимо не только говорить о том, что муж распускает руки, но и привлекать к разбирательству полицию, искать свидетелей, фиксировать полученные травмы. "Если действительно Прилучный бьет, то нужно наказывать", – сказала Екатерина Гордон в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Добавим, ранее журналисты выяснили, что Павел Прилучный, покупая недвижимость для своей семьи, оформлял ее только на себя. В браке с Муцениеце актер купил просторную квартиру в Москве и особняк в престижном подмосковном поселке.

Напомним, минувшей зимой Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании. Артисты практически одновременно рассказали об этом в соцсетях. Знаменитости подчеркивали тогда, что планируют развестись мирно и остаться друзьями, ведь у них подрастают двое детей.

Между тем разойтись тихо артистам не удалось. Из-за пандемии коронавируса Агата, Павел и их отпрыски были вынуждены вместе самоизолироваться в загородном доме. Через неделю рыдающая Муцениеце рассказала общественности, что Прилучный десять дней пьет, поднимает на нее руку и выгоняет ее с малышами из дома.