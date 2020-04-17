Пьющий, но отец хороший: Муцениеце придумала оправдание избившему ее Прилучному

Агата Муцениеце до сих пор не может прийти в себя после конфликта с Павлом Прилучным. Артистка придумывает оправдания избившему ее супругу.

В феврале этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный сообщили печальное известие: они решили разойтись после девяти лет брака. Многие поклонники были шокированы новостью, они не могли поверить в то, что одна из самых крепких и ярких звездных пар распалась.

А в начале апреля бывшие влюбленные вновь стали героями светских хроник. В социальных сетях Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный напился и поднял на нее руку. Более того, актер попытался выгнать ее из дома в разгар пандемии коронавируса.

После этого артистка забрала дочь и сына и уехала в московскую квартиру. Чтобы оправиться от полученной травмы, знаменитость запустила собственное ютуб-шоу "Честный развод", куда приглашает известных персон, которые пережили тяжелое расставание с любимыми.

Участницей нового выпуска проекта стала хип-хоп-исполнительница Айза Анохина. С 2008 по 2014 год певица была замужем за рэпером Гуфом. На съемочной площадке знаменитость поделилась с ведущей полезными советами, которые помогут быстро оправиться после развода.

Во время беседы Агата Муцениеце призналась, что все еще испытывает теплые чувства к Павлу Прилучному, и даже готова его простить. "Иногда мне хочется ему позвонить. И придумать ему оправдание: бухающий, но отец хороший", – цитирует звезду сериала "Закрытая школа" издание "Собеседник".

Айза Анохина порекомендовала ей найти нового мужчину. В качестве примера она привела разведенную телеведущую Ольгу Бузову, которая обрела счастье в отношениях с блогером Давидом Манукяном. "Даже у нее получилось! И у тебя получится!", – приободрила певица Агату Муцениеце.

Исполнительница также добавила, что лучший способ отомстить бывшему возлюбленному – стать успешной. По ее словам, когда женщина достигает каких-либо высот, то мужчины становятся перед ней на колени. "Ты становишься крутой, ты становишься успешной, ты становишься уверенной в себе", – подчеркнула Айза Анохина.