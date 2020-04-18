Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике

Проблема домашнего насилия, как выяснилось, актуальна не только среди среднестатистических семей. Пример Агаты Муцениеце и Павла Прилучного еще раз доказал, что богатые тоже плачут.
Насколько бы тяжелой ни была ситуация, время лечит и расставляет все на свои места. Вот и Муцениеце стала задумываться о новом мужчине, который смог бы вернуть ей веру в самые светлые чувства.
Правда Супругу Прилучного терзают сомнения насчет того, сможет ли она вообще когда-либо завести отношения после случившегося с ней. Агату посещают и мысли беспросветного одиночества, призналась звезда в очередном выпуске своего шоу на YouTube "Честный развод".
Муцениеце добавила, что, по ее прогнозам, она сможет заняться поисков достойного мужчины примерно через полгода, когда душевные и сердечные раны немного затянутся. При этом, как призналась актриса, если она и будет пытаться устроить личную жизнь, то только с серьезными намерениями. Быть чьей-либо любовницей знаменитость не намерена.
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