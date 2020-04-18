Вышвырнутая Прилучным Муцениеце заявила о новом избраннике

Актриса Агата Муцениеце до сих пор пытается прийти в себя после того, как ее супруг Павел Прилучный поднял на нее руку и устроил встряску всей семье. Однако у звезды уже появляются мысли о том, что все можно начать с чистого листа.

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