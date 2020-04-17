Гоните алкашей в шею: звезды "Дома-2" из-за беспробудной пьянки превращаются в похотливых животных

"Русская водка, ты меня сгубила! Русская водка, ты меня сгубила", – пела когда-то Вика Цыганова. Для многих участников реалити-шоу "Дом-2" эти слова вполне могут стать девизом.



Один из островов Сейшельского архипелага давно отдан под съемку "Дома-2". В столь райском месте сама природа, кажется, способствует любви. Но некоторые участники проекта считают, что без рюмки плотские утехи не так интересны. И напиваются до поросячьего визга, превращаясь в похотливых животных.

"Сережа в неадекватном состоянии. После такого поведения я объявляю сухой закон для всех, – заявил во время очередной встречи на "лобном месте" ведущий Антон Беккужев. – Это перебор, это непозволительно, вы не можете контролировать".

Ведущий "Дома-2" возмущен, что жители Острова Любви начали злоупотреблять алкогольными напитками и вести себя неподобающе. Чаша терпения, как пишет портал dom2life.ru, переполнилась.

Помимо пьянки есть у участников "стройки любви" и другие пороки. Бывший член "Дома-2" Рустам Солнцев рассказал, например, что о безопасности секса, тем более по пьяному делу, тут никто не думает. "Не выдают ни презервативы, ни смазку", – признался Солнцев.– Никого не проверяют на заболевания, передающиеся половым путем. На проект приходили даже трассовые проститутки, все подряд... Бабы в первый же день сексом там занимались – настолько тупые были... Да что там говорить, если проститутки оказывались даже среди ведущих "Дома-2".