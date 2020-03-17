Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"

Совсем скоро на телепроекте "Дом-2" стартует конкурс "Свадьба года". Накануне стали известны имена претендентов на победу.

За главный приз будут бороться шесть пар. В качестве награды победители получат три миллиона рублей.

Первыми участниками стали Валерий Блюменкранц и Анна Левченко. Молодые люди счастливы вместе. У них практически нет конфликтов, и единственные разногласия связаны непосредственно с самой свадьбой. Он хочет провести торжество в ресторане, а невесте эта затея явно не по душе.

Также за приз будут бороться Милена Безбородова и Алексей Безус. Они преодолели множество конфликтов, поэтому их смело можно назвать одной из крепчайших пар на "Доме-2".

Захар Саленко и Яна Шафеева тоже изъявили желание принять участие. Но сейчас молодые люди переживают кризисный период. Их отношения могут закончиться в скором времени.

Шанс стать обладателями трех миллионов рублей есть и у Ильи Яббарова и Анастасии Голд. Из-за сложного характера мужчины пара часто ссорится. Тем не менее, зрители не сомневаются в искренности их чувств.

В отношениях других участников конкурса, Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова, все непросто. Судя по всему, молодого человека смущает тот факт, что его избранница воспитывает сына Яббарова.

Что касается Николая Должанского и Екатерины Богдановой, другие участники не верят в искренность их чувств, так как уверены, что девушка просто-напросто тянет из шоумена деньги.