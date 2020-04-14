Без презерватива: грязные подробности интимной жизни проституток из "Дома-2"

Реалити-шоу "Дом-2" должно было помогать людям строить любовь и обретать семью. А превратилось в бесконечный сериал о мордобоях, разврате и безудержной похоти.

Кажется, что в "Доме-2" все спят со всеми, причем пол и возраст значения не имеют. Здесь старушка-мать может сношаться с любовником дочери, а тот – удовлетворять ее бывшего мужа. Как писал Толстой, "все смешалось в доме Облонских..."

Как выяснилось, о безопасности секса тут никто не думает. "Не выдают ни презервативы, ни смазку", – признался "Дни.ру" бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

"На этом проекте при мне никого не проверяли на заболевания, передающиеся половым путем, – продолжил он делиться грязными подробностями. – Туда приходили даже трассовые проститутки, все подряд... Бабы в первый же день сексом там занимались – настолько тупые были... Да что там говорить, если проститутки оказывались даже среди ведущих "Дома-2".

Шоумен имеет ввиду Юлию Ефременкову. Писали, что больная мать подтолкнула ее к занятию виртуальной проституцией – надо было заработать денег на лечение.

Юлечка начала выкладывать в интернет свои фотографии в обнаженном виде, которые любители ню покупали за весьма приличные суммы. Пользователи Сети сплетничают, что девушка устраивала и секс-чаты перед веб-камерой, но виртуальный разврат стоил дороже.

На проекте "Дом-2" она сразу соблазнила женатого Глеба Клубничку, а потом стала строить отношения с Сергеем Захарьяшем. Последней жертвой ее страсти стал Сергей Кучеров.