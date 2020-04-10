Геи-извращенцы всю ночь не давали спать визжавшему мужу Валерии

Иосиф Пригожин много лет работает в шоу-бизнесе, где однополые связи – скорее, норма, нежели исключение. Но вот муж Валерии относится к ним брезгливо.

"Гомосексуализм как вирус. Я не считаю это болезнью, но считаю, что это вышло за пределы нормы, – заявил в недавнем интервью Пригожин. – Ребята, уважаемые любители разного вида сексуальных развлечений, занимайтесь ими как хотите – дома. Не надо делать это достоянием общественности, не надо пытаться заманить моих детей в свое сообщество. Что вы будете делать? На солдате лежать? Винтовки вставлять в задницы?".

Известный шоумен Рустам Солнцев, известный своей бисексуальной сущностью, подобные гомофобные высказывания продюсера счел личным оскорблением. А уж Солнцеву палец в рот не клади – как говорится, отсосет и выплюнет.

"Из интервью я понял что Иосиф видит призраков. Они ему спать не дают. Ему уже давно и прочно мерещатся геи, – считал Рустам. – Срываясь на визг, он в красках, делится тем, что его раздражают целующиеся и занимающиеся разного рода секс развлечениями мужики. Они повсюду, жизни от них нету. Иосиф ими истерзан".

"Дорогой Иосиф, – обратился к Пригожину Солнцев. – натравить бы Зверева на твоих обидчиков и пусть ***т (бьет – Прим. ред.) их клатчем в своем бабьем парике и лосинах. Готов помочь в хайп сопровождении".