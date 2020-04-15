"Беги": побитая жена Башарова влезла в скандал Муцениеце с Прилучным

На днях Агата Муцениеце на всю страну пожаловалась на неадекватное поведение своего еще пока мужа Павла Прилучного. Слова актрисы стали сенсацией, на которые отреагировали как простые люди, так и знаменитости.

Агата Муцениеце в слезах записала видеообращение. В нем актриса призналась, что из-за карантина, введенного из-за коронавируса, вынуждена просиживать дни с мужем Павлом Прилучным, с которым они объявили о разводе в конце февраля. По словам актрисы, она долго молчала, но больше не намерена "прикрывать его зад". Агата пожаловалась на то, что Павел якобы выбросил ее телефон (поэтому она записала "Сторис" в "Инстаграме" матери), поднял на нее руку, напугал детей. Кроме этого, как заявила Муцениеце, он беспробудно пил на протяжении десяти дней и начал выгонять ее из дома.

В итоге, актриса вместе с их детьми, сыном Тимофеем и дочкой Мией, переселились в квартиру. Агата получила сотни отзывов, в том числе и от представителей отечественного шоу-бизнеса. Многие ее пожалели. Среди них оказалась и Елизавета Шевыркова, более известная под мужниной фамилией Башарова.

Именно она в феврале 2019 года на всю страну объявила о расставании с актером Маратом Башаровым после того, как в Сети появилась информация о том, что артист в пьяном угаре разбил жене нос, и той пришлось натурально спасаться бегством. Тогда разразился жуткий скандал. Несмотря на то, что сама Елизавета не комментировала эти данные, а Марат и вовсе утверждал, что у них все хорошо, брат Лизы подтвердил информацию о побоях.

Елизавета обратилась к Агате в соцсети. "Агата! Держись! И беги... Другим человек не станет. Я прошла через это и знаю, как тебе тяжело!" – призвала Муцениеце Башарова. Отметим, что Павел Прилучный хранит молчание относительно происшествия с супругой, зато его представитель опроверг скандальную ситуацию, назвав ее "глупостью и враньем".